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Курсанты-танкисты из учебного центра в Елани сдают контрольную проверку
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Курсанты-танкисты из учебного центра в Елани сдают контрольную проверку 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие должны отработать методику ведения учебного боя на танках Т-72.
Более 200 курсантов учебного центра Центрального военного округа проведут учебные бои с применением вооружения танков Т-72.
В ходе контрольных занятий экипажи отработают уничтожение бронемашин, вертолетов условного противника на удалении 2 тысяч метров.
На боевых стрельбах планируется израсходовать более 600 штатных 125-милиметровых снарядов. Не менее половины огневых тренировок пройдет в ночное время.
Перед стрельбами курсанты прошли подготовку на новых компьютерных и динамических танковых тренажерах.
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