Курсанты-танкисты из учебного центра в Елани сдают контрольную проверку

Военнослужащие должны отработать методику ведения учебного боя на танках Т-72.

Более 200 курсантов учебного центра Центрального военного округа проведут учебные бои с применением вооружения танков Т-72.

В ходе контрольных занятий экипажи отработают уничтожение бронемашин, вертолетов условного противника на удалении 2 тысяч метров.

На боевых стрельбах планируется израсходовать более 600 штатных 125-милиметровых снарядов. Не менее половины огневых тренировок пройдет в ночное время.

Перед стрельбами курсанты прошли подготовку на новых компьютерных и динамических танковых тренажерах.