Атака с неба: в Приморском крае прошли учения штурмовой и армейской авиации

Самолеты и вертолеты не оставили условному противнику ни шанса уцелеть.

Армейская и штурмовая авиация нанесла удары по наземным целям условного противника в Приморье. Первыми в бой вступили штурмовики: пилоты «Грачей» сбросили авиационные бомбы и атаковали «противника» неуправляемыми ракетами.

Как только поставленная задача оказалась выполенена, начали действовать вертолеты. Транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8, «Терминаторы» и «Аллигаторы» провели окончательную зачистку местности после нанесенных по ней ударов. Вертолетчики уничтожили боевую технику и живую силу условных террористов. Одновременно с этим пилоты отрабатали уход из-под удара вражеских сил ПВО.