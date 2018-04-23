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Атака с неба: в Приморском крае прошли учения штурмовой и армейской авиации
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Атака с неба: в Приморском крае прошли учения штурмовой и армейской авиации 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Самолеты и вертолеты не оставили условному противнику ни шанса уцелеть.
Армейская и штурмовая авиация нанесла удары по наземным целям условного противника в Приморье. Первыми в бой вступили штурмовики: пилоты «Грачей» сбросили авиационные бомбы и атаковали «противника» неуправляемыми ракетами.
Как только поставленная задача оказалась выполенена, начали действовать вертолеты. Транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8, «Терминаторы» и «Аллигаторы» провели окончательную зачистку местности после нанесенных по ней ударов. Вертолетчики уничтожили боевую технику и живую силу условных террористов. Одновременно с этим пилоты отрабатали уход из-под удара вражеских сил ПВО.
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