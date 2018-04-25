В Анталье стартует первый в истории Турции Международный авиасалон Eurasia Airshow

АНТАЛЬЯ , 25 апреля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Первый в истории Турецкой Республики Международный авиасалон Eurasia Airshow начинает в среду свою работу и будет проходить на территории аэропорта в Анталье. Мероприятие продлится пять дней, первые трое суток являются бизнес-днями, в которых примут участие представители и делегации крупнейших мировых авиационных компаний. С 28 по 29 апреля авиасалон станет полностью открыт для всех посетителей.

Об авиасалоне

Ожидается, что на Eurasia Airshow будет представлено более 150 воздушных судов, а общая площадь экспозиции составит 300 тыс. кв. метров. Местом проведения столь важного для Турции события был выбран один из наиболее загруженных, особенно в туристический сезон, аэропортов, по этой причине организаторам пришлось договориться о паузах в работе авиационного узла. В течение пяти дней выставки запланированы показательные полеты гражданских бортов, а также выступления пилотажных групп, среди которых будут «Турецкие звезды». Для осуществления этих планов аэропорт курортной Антальи будет ежедневно на протяжении авиасалона приостанавливать прием и отправку гражданских самолетов на 3,5 часа.

Участие России в авиасалоне

Ростеха, Генеральный директор Eurasia Airshow Ферхат Йенибертиз в начале марта в беседе с корреспондентом ТАСС выразил надежду, что данное мероприятие позитивно скажется не только на авиационной промышленности республики, но также придаст импульс развитию российско-турецких отношений в этой сфере. По его словам, «Россия будет широко представлена на Eurasia Airshow различными передовыми компаниями». Организаторы получили «подтверждение об участии от Рособоронэкспорта ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация — прим. ТАСС), компании „Гражданские самолеты Сухого“ , авиакомпании „Ямал“. Йенибертиз также сообщил о готовности „принять как минимум десять вип-персон из России“.

Концерн „Алмаз-Антей“ представит на авиасалоне модели зенитных комплексов и систем С-400 „Триумф“, „Бук-М2Э“, боевые машины комплекса „Тор“. В пресс-службе концерна отметили, что посетителям стенда „в формате видеороликов и видеоплакатов будет предоставлена информация о зенитных ракетных системах большой дальности С-400 „Триумф“ и С-300ВМ „Антей-2500“, зенитных ракетных комплексах средней и малой дальности „Бук-М2Э“, „Тор-М2Э“, „Тор-М2К“ и „Тор— М2КМ“, а также о возможностях концерна по модернизации и ремонту техники, уточнили на предприятии“. По словам заместителя генерального директора предприятия по внешнеэкономической деятельности Вячеслава Дзиркална, „концерн „Алмаз-Антей“, имея положительные наработки в сотрудничестве с турецкой стороной, представит на выставке оптимизированную экспозицию с учетом своей научно— производственной направленности и региональных потребностей“.

Он также добавил, что в ходе встреч и переговоров в рамках выставки среди прочего будут обсуждаться освидетельствование, техническое обслуживание, ремонт, модернизация и утилизация средств ПВО, обучение специалистов заказчика.

Другие участники выставки

Италия, Иран, Всего, по последним данным, в авиашоу примут участие не менее четырехсот иностранных корпораций из более чем 100 стран. Помимо России в мероприятии также примут участие Великобритания Франция и др.

Анкара и Еще одним очень важным для Турции партнером, который будет также широко представлен на Eurasia Airshow, является Катар Доха в последний год активно развивают отношения в различных сферах после обострившегося в Персидском заливе конфликта между эмиратом и рядом других арабских государств.

Так, авиакомпания Qatar Airways собирается презентовать флагманский самолет бизнес-класса Gulfstream G650ER, который отличается от всех своих ближайших конкурентов значительно увеличенной дальностью полета, она достигает почти 14 тысяч км.

Другим интересным экспонатом катарских авиалиний станет новейший эксклюзивный салон бизнес-класс Qsuite с инновационной конфигурацией. Он представляет собой рассчитанную на от одного до четырех человек кабинку, которая рассчитана на путешествующих с семьей или бизнес— партнерами людей. При этом для каждого отдельного пассажира этого салона предусмотрена своя индивидуальная дверка для входа и выхода. Посетители Eurasia Airshow смогут абсолютно бесплатно оценить комфорт Qsuite в новейшем широкофюзеляжном самолете Airbus A350-1000.

Дроны-камикадзе

Известно также, что на международном авиасалоне будет отдельная площадка с презентациями военных компаний, в том числе турецкая STM. Она собирается продемонстрировать посетителям модернизированные разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) TOGAN и дроны-камикадзе ALPAGU Blok II и KARGU, которых называют „турецкими солдатами в небе“. Последние отличаются от обычных беспилотников тем, что при обнаружении цели они могут становиться своего рода самонаводящимися самолетами-снарядами, которые падают на цель, неся к ней свой заряд. При этом, если в ходе полета цель обнаружить не удалось, аппарат возвращается на место старта.