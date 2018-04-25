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Армейские вертолеты передислоцировались в пожароопасный район Приамурья
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Армейские вертолеты передислоцировались в пожароопасный район Приамурья 

ТАСС 55 минут назад
Фото: ГТРК "Амур"
СВОБОДНЫЙ /Амурская область/, 25 апреля. /ТАСС/. Вертолеты армейской авиации переброшены в пожароопасный район Приамурья для уменьшения времени реагирования на пожары, сообщили журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.
"Вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ Восточного военного округа, задействованные в борьбе с лесными пожарами в Амурской области, совершили передислокацию с аэродрома Возжаевка на аэродром Свободненского района Амурской области. Решение о смене места базирования принято в целях сокращения подлетного времени к районам со сложной пожарной обстановкой и координации действий с огнеборцами других ведомств", — сказали в пресс-службе.
В ходе перелета военные провели мониторинг пожарной обстановки на территории Белогорского, Серышевского и Свободненского районов. Результаты передали рабочей группе.
Авиационную группу армейской авиации Восточного военного округа 22 апреля направили из Хабаровского края в Амурскую область для оказания помощи в тушении пожаров. В регионе более двух недель действует режим ЧС.
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