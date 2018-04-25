Вертолеты армейской авиации ВВО совершили перелет в пожароопасный район Приамурья

При нахождении на маршруте экипажи провели мониторинг пожарной обстановки на территории Белогорского, Серышевского и Свободненского районов. Результаты переданы рабочей группе.

Вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ Восточного военного округа, задействованные в борьбе с лесными пожарами в Амурской области , совершили перелет с аэродрома Возжаевка на аэродром Свободненского района Амурской области.

По данному маршруту была выполнена перевозка работников лесоохраны Амурской области и технических средств тушения.

Решение о смене места базирования принято в целях сокращения подлетного времени к районам со сложной пожарной обстановкой и координации действий с огнеборцами других ведомств.

В ходе перелета был проведен мониторинг пожарной обстановки на территории Белогорского, Серышевского и Свободненского районов. Результаты переданы рабочей группе.