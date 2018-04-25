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Вертолеты армейской авиации ВВО совершили перелет в пожароопасный район Приамурья
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Вертолеты армейской авиации ВВО совершили перелет в пожароопасный район Приамурья 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
При нахождении на маршруте экипажи провели мониторинг пожарной обстановки на территории Белогорского, Серышевского и Свободненского районов. Результаты переданы рабочей группе.
Вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ Восточного военного округа, задействованные в борьбе с лесными пожарами в Амурской области, совершили перелет с аэродрома Возжаевка на аэродром Свободненского района Амурской области.
По данному маршруту была выполнена перевозка работников лесоохраны Амурской области и технических средств тушения.
Решение о смене места базирования принято в целях сокращения подлетного времени к районам со сложной пожарной обстановкой и координации действий с огнеборцами других ведомств.
В ходе перелета был проведен мониторинг пожарной обстановки на территории Белогорского, Серышевского и Свободненского районов. Результаты переданы рабочей группе.
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