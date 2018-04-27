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Вертолеты армейской авиации ВВО провели мониторинг пожаров на территориях полигонов и земель Минобороны в Амурской области
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Вертолеты армейской авиации ВВО провели мониторинг пожаров на территориях полигонов и земель Минобороны в Амурской области 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Произведено четыре вылета на удаление до 300 километров, в ходе которых были разведаны границы действующих пожаров, направления их распространения и проведена оценка уровня распространения огня.
Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации Восточного военного округа провели мониторинг территорий военных полигонов и земель Минобороны России в Амурской области.
Произведено четыре вылета на удаление до 300 километров, в ходе которых были разведаны границы действующих пожаров, направления их распространения и проведена оценка уровня распространения огня.
Результаты мониторинга переданы рабочей группе для координации сил по локализации лесных пожаров.
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