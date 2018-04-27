Вертолеты армейской авиации ВВО провели мониторинг пожаров на территориях полигонов и земель Минобороны в Амурской области

Произведено четыре вылета на удаление до 300 километров, в ходе которых были разведаны границы действующих пожаров, направления их распространения и проведена оценка уровня распространения огня.

Амурской области. Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации Восточного военного округа провели мониторинг территорий военных полигонов и земель Минобороны России

Произведено четыре вылета на удаление до 300 километров, в ходе которых были разведаны границы действующих пожаров, направления их распространения и проведена оценка уровня распространения огня.

Результаты мониторинга переданы рабочей группе для координации сил по локализации лесных пожаров.