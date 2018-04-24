Ещё
Вертолеты армейской авиации ВВО приступили к помощи в тушении пожаров в Амурской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины

Вертолеты армейской авиации ВВО приступили к помощи в тушении пожаров в Амурской области 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Первые вылеты осуществлены в самые сложные пожароопасные районы региона.
Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации Восточного военного округа, приступили к работе в рамках оказания помощи в тушении пожаров на территории Амурской области.
Первые вылеты осуществлены в самые сложные пожароопасные районы региона. Проведен мониторинг местности на наличие новых возгораний и доставлено несколько групп огнеборцев в труднодоступные зоны, для работы по локализации крупного пожара в Ромненском районе Амурской области.
ТК «Звезда»: последние новости
Первые отправки призывников состоялись в ВВО В Крыму началось учение с боевыми расчетами ракетного соединения Черноморского флота Цели уничтожены: комплексы «Фаворит» и «Панцирь» сдержали атаку «неприятеля» в Астраханской области
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль готовит суперманевр345
Арестован главный экономист ЦБ72
Армения может уйти от России366
«Это контрольный выстрел в голову»96
Порошенко обратился с просьбой к националистам74
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
02:00
Раскрыта причина инцидента в Торонто
Происшествия
00:51
Семья Принса нашла виновных в его смерти
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение