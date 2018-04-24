Вертолеты армейской авиации ВВО приступили к помощи в тушении пожаров в Амурской области

Первые вылеты осуществлены в самые сложные пожароопасные районы региона.

Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации Восточного военного округа, приступили к работе в рамках оказания помощи в тушении пожаров на территории Амурской области

Первые вылеты осуществлены в самые сложные пожароопасные районы региона. Проведен мониторинг местности на наличие новых возгораний и доставлено несколько групп огнеборцев в труднодоступные зоны, для работы по локализации крупного пожара в Ромненском районе Амурской области.