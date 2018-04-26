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Вертолеты армейской авиации помогают тушить пожары в Амурской области
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Вертолеты армейской авиации помогают тушить пожары в Амурской области 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр — РИА Новости. Вертолеты армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) помогают ликвидировать пожары в Приамурье, где действует режим ЧС в лесах регионального значения, сообщает пресс-служба ВВО.
В воскресенье авиационная группа вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации Восточного военного округа из Хабаровского края направлена в Приамурье, в регионе сохраняется сложная пожарная обстановка, с 7 апреля в области действует режим ЧС.
"Боевые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» Восточного военного округа осуществляют заброс огнеборцев в районы пожаров, за прошедшие сутки экипажи совершили четыре вылета на удаление около 200 километров в труднодоступные зоны крупных лесных пожаров, действующих на территориях Мазановского, Ромненского и Зейского районов региона. Переброшено 35 огнеборцев с техническими средствами тушения по различным местам периметров пожаров для их локализации. Также доставлено 1,5 тонны продуктов питания и других необходимых вещей", — сообщает пресс-служба.
Полеты проходили в сложных условиях сильного ветра. Проводится мониторинг обстановки с воздуха, уточнили в ВВО.
Как отмечает пресс-служба правительства Приамурья, в преддверии майских праздников в регионе усилят группировку сил и средств для борьбы с пожарами.
"В Приамурье в ближайшие дни будет усилена группировка сил и средств МЧС, Минобороны и федерального лесного хозяйства", — сообщают власти региона.
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