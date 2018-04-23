В Приамурье перебросили вертолеты ВВО

"В настоящее время вертолеты задействованы в мероприятиях по осуществлению мониторинга пожароопасной обстановки, сложившейся в регионе. Помимо этого, пара вертолетов оборудована специальными водосливными устройствами ВСУ-5, предназначенными для сброса воды на очаги возгорания", — сообщил Гордеев.

Из-за опасной обстановки в лесах на всей территории Приамурья действует режим ЧС.