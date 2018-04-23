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В Приамурье перебросили вертолеты ВВО
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В Приамурье перебросили вертолеты ВВО 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 23 апр — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ соединения армейской авиации Восточного военного округа в Хабаровском крае перебазировались на аэродром Возжаевка в Амурской области для мониторинга лесопожарной обстановки, сообщил журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.
"В настоящее время вертолеты задействованы в мероприятиях по осуществлению мониторинга пожароопасной обстановки, сложившейся в регионе. Помимо этого, пара вертолетов оборудована специальными водосливными устройствами ВСУ-5, предназначенными для сброса воды на очаги возгорания", — сообщил Гордеев.
Из-за опасной обстановки в лесах на всей территории Приамурья действует режим ЧС.
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