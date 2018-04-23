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Экипажи Ми-8АМТШ ВВО перебазировались в Амурскую область для контроля над пожароопасной обстановкой
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Экипажи Ми-8АМТШ ВВО перебазировались в Амурскую область для контроля над пожароопасной обстановкой 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
С 7 апреля на всей территории Приамурья действует режим ЧС в связи с тяжелой пожароопасной обстановкой.
Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ соединения армейской авиации Восточного военного округа, который расположен в Хабаровском крае, перебазировались на аэродром Возжаевка в Амурской области.
Вертолеты задействованы в мероприятиях по осуществлению мониторинга пожароопасной обстановки, сложившейся в настоящее время в регионе.
Пара вертолетов оборудована специальными водосливными устройствами ВСУ-5, которые предназначены для сброса воды на очаги возгорания.
С 7 апреля на всей территории Приамурья действует режим ЧС в связи с тяжелой пожароопасной обстановкой.
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