Экипажи Ми-8АМТШ ВВО перебазировались в Амурскую область для контроля над пожароопасной обстановкой 

С 7 апреля на всей территории Приамурья действует режим ЧС в связи с тяжелой пожароопасной обстановкой.
Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ соединения армейской авиации Восточного военного округа, который расположен в Хабаровском крае, перебазировались на аэродром Возжаевка в Амурской области.
Вертолеты задействованы в мероприятиях по осуществлению мониторинга пожароопасной обстановки, сложившейся в настоящее время в регионе.
Пара вертолетов оборудована специальными водосливными устройствами ВСУ-5, которые предназначены для сброса воды на очаги возгорания.
С 7 апреля на всей территории Приамурья действует режим ЧС в связи с тяжелой пожароопасной обстановкой.