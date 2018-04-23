Экипажи Ми-8АМТШ ВВО перебазировались в Амурскую область для контроля над пожароопасной обстановкой

С 7 апреля на всей территории Приамурья действует режим ЧС в связи с тяжелой пожароопасной обстановкой.

Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ соединения армейской авиации Восточного военного округа, который расположен в Хабаровском крае , перебазировались на аэродром Возжаевка в Амурской области

Вертолеты задействованы в мероприятиях по осуществлению мониторинга пожароопасной обстановки, сложившейся в настоящее время в регионе.

Пара вертолетов оборудована специальными водосливными устройствами ВСУ-5, которые предназначены для сброса воды на очаги возгорания.

С 7 апреля на всей территории Приамурья действует режим ЧС в связи с тяжелой пожароопасной обстановкой.