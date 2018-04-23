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В Ставропольском крае танковые подразделения общевойсковой армии ЮВО выдержали экзамен на право именоваться ударными
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В Ставропольском крае танковые подразделения общевойсковой армии ЮВО выдержали экзамен на право именоваться ударными 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
За право иметь почетный статус боролись не только танкисты, но и подразделения мотострелков, артиллеристов, военных медиков и химиков, специалистов материально-технического обеспечения и инженерных войск.
С танковыми подразделениями общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели упражнения контрольных стрельб штатным снарядом из танков Т-72Б3 на полигоне Николо-Александровский в рамках проверки подразделений, представленных к присвоению наименование «ударное».
Экипажи танков Т-72Б3 выполняли по три упражнения контрольных стрельб штатным снарядом. Стрельба велась на ходу по появляющимся и движущимся целям, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 600 до 1800 м.
За право иметь почетный статус боролись не только танкисты, но и подразделения мотострелков, артиллеристов, военных медиков и химиков, специалистов материально-технического обеспечения и инженерных войск.
Всего к проверке в общевойсковой армии было привлечено около 700 военнослужащих и задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники.
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