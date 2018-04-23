В Ставропольском крае танковые подразделения общевойсковой армии ЮВО выдержали экзамен на право именоваться ударными

За право иметь почетный статус боролись не только танкисты, но и подразделения мотострелков, артиллеристов, военных медиков и химиков, специалистов материально-технического обеспечения и инженерных войск.

С танковыми подразделениями общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели упражнения контрольных стрельб штатным снарядом из танков Т-72Б3 на полигоне Николо-Александровский в рамках проверки подразделений, представленных к присвоению наименование «ударное».

Экипажи танков Т-72Б3 выполняли по три упражнения контрольных стрельб штатным снарядом. Стрельба велась на ходу по появляющимся и движущимся целям, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 600 до 1800 м.

За право иметь почетный статус боролись не только танкисты, но и подразделения мотострелков, артиллеристов, военных медиков и химиков, специалистов материально-технического обеспечения и инженерных войск.

Всего к проверке в общевойсковой армии было привлечено около 700 военнослужащих и задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники.