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Т-90А по приборам ночного видения поражают движущиеся мишени: видео
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Т-90А по приборам ночного видения поражают движущиеся мишени: видео 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Среди задач, которые стоят перед танкистами, — отработка фланговой и фронтальной стрельбы.
На полигоне Прудбой в Волгоградской области экипажи танков Т-90А мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) выполнили контрольные стрельбы.
Среди задач, которые стоят перед танкистами, — отработка фланговой и фронтальной стрельбы. При этом действовать необходимо в составе взводов.
Огонь ведется и в темное время суток, бойцы используют приборы ночного видения. Мишени движущиеся, расположенные на расстоянии до двух километров. Их поражают огнем из 125-мм пушки. Воздушные цели уничтожаются с помощью крупнокалиберных пулеметов «Корд».
В этом полевом выходе участвуют более сотни человек и три десятка танков.
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