Т-90А по приборам ночного видения поражают движущиеся мишени: видео

Среди задач, которые стоят перед танкистами, — отработка фланговой и фронтальной стрельбы.

На полигоне Прудбой в Волгоградской области экипажи танков Т-90А мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) выполнили контрольные стрельбы.

Среди задач, которые стоят перед танкистами, — отработка фланговой и фронтальной стрельбы. При этом действовать необходимо в составе взводов.

Огонь ведется и в темное время суток, бойцы используют приборы ночного видения. Мишени движущиеся, расположенные на расстоянии до двух километров. Их поражают огнем из 125-мм пушки. Воздушные цели уничтожаются с помощью крупнокалиберных пулеметов «Корд».

В этом полевом выходе участвуют более сотни человек и три десятка танков.