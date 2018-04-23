Т-90А по приборам ночного видения поражают движущиеся мишени: видео 

Среди задач, которые стоят перед танкистами, — отработка фланговой и фронтальной стрельбы.
На полигоне Прудбой в Волгоградской области экипажи танков Т-90А мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) выполнили контрольные стрельбы.
Среди задач, которые стоят перед танкистами, — отработка фланговой и фронтальной стрельбы. При этом действовать необходимо в составе взводов.
Огонь ведется и в темное время суток, бойцы используют приборы ночного видения. Мишени движущиеся, расположенные на расстоянии до двух километров. Их поражают огнем из 125-мм пушки. Воздушные цели уничтожаются с помощью крупнокалиберных пулеметов «Корд».
В этом полевом выходе участвуют более сотни человек и три десятка танков.