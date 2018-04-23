В Минобороны рассказали о программе форума «Армия-2018»

Ожидается, что Международный военно-технический форум «Армия-2018» и Международный форум «Неделя национальной безопасности» посетят порядка миллиона человек.

В парке «Патриот» состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России . Место проведения встречи было выбрано не случайно — именно здесь с 21 по 26 августа, о чем объявил в начале заседания министр обороны Сергей Шойгу , пройдут Международный военно-технический форум «Армия-2018» и Международный форум «Неделя национальной безопасности». В связи с этим две из четырех экспозиций выставки были посвящены подготовке к форумам, сообщает газета «Красная Звезда».

Так, Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ и Рекламно-информационное агентство «Армия России» представили образцы автотранспорта предстоящих форумов с соответствующей символикой, сувенирную и наградную продукцию, форму одежды помощников организаторов форума, образцы рабочего места представителя центрального органа военного управления на форуме «Армия-2018».

По словам Сергея Шойгу, инфраструктура парка «Патриот» продолжает развиваться. Уже сейчас этот уникальный многофункциональный комплекс позволяет на высоком уровне проводить самые разные мероприятия, в том числе такие, как Международный военно-технический форум «Армия», «Армейские международные игры», Всероссийский молодежный патриотический форум «Я — „Юнармия“, чемпионат мира по стрельбе из карабина.

Дальнейшее совершенствование инфраструктуры парка и его выставочных площадей позволит дополнительно увеличить возможности для реализации научно-популярных, патриотических, военно-спортивных, развлекательных и творческих проектов. Сергей Шойгу отметил, что форум „Армия“ заслуженно приобрел статус крупнейшей мировой выставки вооружения и военной техники.

»Главное — он стал востребованной площадкой для открытого и конструктивного диалога армии и гражданского общества», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Министр обороны привел несколько цифр, наглядно иллюстрирующих мировой масштаб Международного военно-технического форума «Армия». В прошлом году на этом форуме побывали представители 114 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций.

В выставочном кластере разместили экспозиции 78 оборонных предприятий из 14 зарубежных стран. Россию представляло более 1200 предприятий и организаций. Они показали свыше 18 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Форум «Армия-2017» посетили более 700 тыс. человек.

«Рассчитываем, что и в этом году интерес к нашему мероприятию будет не меньшим», — отметил Шойгу.

Масштабной ожидается и научно-деловая программа форума — на его полях запланировано около 150 научных и деловых мероприятий с привлечением известных общественных деятелей, экспертов, генеральных конструкторов и ведущих ученых.

Министр обороны обратил особое внимание участников заседания на то, что в рамках основного мероприятия «Армия-2018» пройдет первый Международный форум «Неделя национальной безопасности», на котором и будут развернуты 13 тематических выставок.