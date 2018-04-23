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Военные инспекторы из России проверят район Великобритании
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Военные инспекторы из России проверят район Великобритании 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Инспекторы из РФ проверят район Великобритании площадью около 16 тысяч квадратных километров на предмет осуществления или отсутствия военной деятельности. Об этом РИА Новости сообщили в российском национальном Центре по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО).
"В период с 23 по 26 апреля 2018 года в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Великобритании, — рассказал начальник НЦУЯО Сергей Рыжков. — Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению".
Во время проверки инспекторы из РФ посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой там военной деятельности, информацию о формированиях и воинских частях британских ВС, а также сведения о запланированных Лондоном в период с 21 апреля по 4 мая учениях «Совместный воин 18/1».
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