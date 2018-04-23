Военные инспекторы из России проверят район Великобритании

Инспекторы из РФ проверят район Великобритании площадью около 16 тысяч квадратных километров на предмет осуществления или отсутствия военной деятельности. Об этом РИА Новости сообщили в российском национальном Центре по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО).

"В период с 23 по 26 апреля 2018 года в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Великобритании, — рассказал начальник НЦУЯО Сергей Рыжков . — Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению".

Во время проверки инспекторы из РФ посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой там военной деятельности, информацию о формированиях и воинских частях британских ВС, а также сведения о запланированных Лондоном в период с 21 апреля по 4 мая учениях «Совместный воин 18/1».