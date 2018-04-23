Инспекторы проверят район Британии на ведение военной деятельности

МОСКВА , 23 апр — РИА Новости . Российские инспекторы с 23 по 26 апреля в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности проверят район Великобритании на предмет осуществления или отсутствия военной деятельности, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков

"В период с 23 по 26 апреля 2018 года в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Великобритании… Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению", — сказал Рыжков.

По его словам, площадь такого района будет охватывать около 16 тысяч квадратных километров.

Рыжков также отметил, что во время проверки российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой в указанном районе военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях вооруженных сил Великобритании, а также информацию о запланированных Великобританией в период с 21 апреля по 4 мая 2018 года объединенных учениях «Совместный воин 18/1».