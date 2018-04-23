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Инспекторы проверят район Британии на ведение военной деятельности
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Инспекторы проверят район Британии на ведение военной деятельности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские инспекторы с 23 по 26 апреля в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности проверят район Великобритании на предмет осуществления или отсутствия военной деятельности, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"В период с 23 по 26 апреля 2018 года в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Великобритании… Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению", — сказал Рыжков.
По его словам, площадь такого района будет охватывать около 16 тысяч квадратных километров.
Рыжков также отметил, что во время проверки российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой в указанном районе военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях вооруженных сил Великобритании, а также информацию о запланированных Великобританией в период с 21 апреля по 4 мая 2018 года объединенных учениях «Совместный воин 18/1».
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