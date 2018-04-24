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ФАС одобрила повышение ставок на аэронавигационное обслуживание самолетов на 4,8%
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ФАС одобрила повышение ставок на аэронавигационное обслуживание самолетов на 4,8% 

Rambler News Service 38 минут назад
Фото: Новый Калининград.Ru
Правление ФАС увеличило ставки сборов на аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов на 4,8%, сообщил регулятор.
Решение регулятора принято на основе анализа тарифной заявки и финансовой модели ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на уровень, покрывающий экономически обоснованные расходы, включая все необходимые расходы на метеообеспечение и источники инвестиций, направленные на обеспечение безопасности полетов.
Услуга по метеообеспечению отдельно не тарифицируется, совокупная тарифная нагрузка на авиакомпании от данного решения не увеличивается, подсчитали в ФАС.
«ФАС России обращает внимание, что навязывание авиакомпаниям дополнительных услуг, помимо предоставляемых ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», недопустимо», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что согласно документу, ставка сбора за 100 км полета в российском воздушном пространстве для самолетов массой меньше 2 тонн составит $11,1 по сравнению с $10,6 в настоящее время, а для самолета весом более 400 тонн за аналогичное расстояние ставка составит $134,6 по сравнению с текущим уровнем в $128,4.
Ставка сбора за 100 км для российских воздушных судов также повысится: за самолет массой до 2 тонн она составит 351,8 рублей (на данный момент — 335,6 рублей), а за борт массой свыше 400 тонн — 3,238 тыс. рублей (сейчас 3,089 тыс. рублей).
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