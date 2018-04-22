Газета «Красная звезда» рассказывает о Всеармейском конкурсе «Десантный взвод — 2018»

В репортаже с полигона Раевский под Новороссийском рассказывается о Всеармейском конкурсе «Десантный взвод — 2018». В эти дни в соревнованиях участвуют участвуют 17 парашютно-десантных и десантно-штурмовых взводов ВДВ, каждый из которых стал чемпионом своего соединения по результатам отборочных состязаний

В номере понедельника помещен отчёт о выездном заседании Коллегии Минобороны России, прошедшем в Подмосковье на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил «Патриот» под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу.

Газета информирует о результатах заседания начальников Генеральных штабов вооруженных сил стран СНГ, состоявшемся в Казани . Его участники, в частности, поддержали развитие сотрудничества в области применения беспилотной авиации и противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Сообщается об итогах Международной олимпиаде курсантов по информатике в Санкт-Петербурге . Курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева стали обладателями Кубка Министра обороны РФ — председателя Совета министров обороны государств-участников СНГ.