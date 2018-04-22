МЧС начало учения по предотвращению пожаров и половодья

Первый этап масштабных учений, необходимых для отработки действий во время лесных пожаров и весеннего паводка, стартовал во всех регионах страны. Тренировки продолжатся до 19 апреля, сообщает телеканал «360».

В первый день все силы приведут в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации. Затем спасателям предстоит этап организации работ. Завершатся учения ликвидацией условных бедствий.

Почти везде сотрудники МЧС будут работать по двум вводным, которые разработаны по наихудшей обстановке, которая только может быть в конкретном регионе.

"Это сделано с целью проверки готовности максимального количества сил и средств, находящихся на территориях", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.

Однако там, где из-за пожаров и паводков уже ввели режим ЧС маневры пройдут с учетом реального, а не учебного положения дел.

Особое внимание на учениях, в которых примут участие представители разных служб и ведомств, уделят применению аэромобильных группировок, авиации и беспилотных летательных аппаратов.