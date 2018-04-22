Ещё
Легендарный штурмовик Ил-2 приземлился в Минске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Легендарный штурмовик Ил-2 приземлился в Минске 

Российская Газета 1 час назад
Погодные условия заставили изменить штурманские планы легендарного Ил-2, который 22 апреля (на сутки позже) приземлился в национальном аэропорту Минска, сообщает БЕЛТА. После дозаправки боевой штурмовик — легенда Великой Отечественной войны — возьмет курс на Германию.
Раритет, как уже сообщалось, представят на авиасалоне ILA Berlin 2018. Самолет участвовал в боевых действиях времен Второй мировой войны. Технику достали из озера поисковики и отреставрировали с исторической точностью. Это редчайший самолет — один из двух действующих в мире.
Российская Газета: последние новости
Сторожевые корабли ВМФ России вошли в Средиземное море На Урале разработали САУ под калибр НАТО Глава Минобороны Шойгу проверил ход подготовки к Параду Победы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли способ сдержать Россию434
Масляков резко пригрозил Светлакову136
Захарова сообщила хорошую новость329
«США готовят в Риге провокацию»82
«Путин не ценит слабость»93
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение