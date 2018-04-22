Легендарный штурмовик Ил-2 приземлился в Минске

Погодные условия заставили изменить штурманские планы легендарного Ил-2, который 22 апреля (на сутки позже) приземлился в национальном аэропорту Минска , сообщает БЕЛТА. После дозаправки боевой штурмовик — легенда Великой Отечественной войны — возьмет курс на Германию

Раритет, как уже сообщалось, представят на авиасалоне ILA Berlin 2018. Самолет участвовал в боевых действиях времен Второй мировой войны. Технику достали из озера поисковики и отреставрировали с исторической точностью. Это редчайший самолет — один из двух действующих в мире.