Ещё
Учебный корабль «Перекоп» посетил ланкийский порт Коломбо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учебный корабль «Перекоп» посетил ланкийский порт Коломбо 

ТК «Звезда» 17 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Корабль посетил с неофициальным визитом республику Шри-Ланка.
Учебный корабль «Перекоп», выполняющий задачи дальнего учебного океанского похода, завершил неофициальный визит в ланкийский порт Коломбо. За время стоянки экипаж пополнил запасы воды, топлива и продовольствия и совершил технический осмотр корабля. Далее учебный корабль вышел в море для совершения перехода в порт Джакарта (Республика Индонезия), сообщает еженедельник «Красная Звезда».
В ходе пребывания в иностранном порту «Перекоп» посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Шри-Ланке, состоялись протокольные визиты командования корабля к командующему западным военно-морским районом ВМС Шри-Ланки, а также к начальнику штаба обороны ВМС Шри-Ланки.
В свою очередь, экипаж корабля осмотрел во время пеших и автобусных экскурсий достопримечательности и исторические места Коломбо. Также состоялись матчи по футболу между российскими и ланкийскими военными моряками.
Отмечается, что в новый дальний морской учебный поход корабль «Перекоп» вышел 1 марта. Он проходит в рамках морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России. Будущие военно-морские офицеры на «Перекопе» выполняют учебную программу, в частности по связи и кораблевождению. В общей сложности в морском походе принимают участие более 500 курсантов.
В этом походе «Перекоп» побывает в четырех океанах, впервые за свою историю пройдет по Северному морскому пути. Кораблю предстоит преодолеть за более чем полугодовое плавание почти 22 тысячи морских миль (более 41 тысячи км). В программе похода — восемь деловых заходов в иностранные и российские порты и участие в многонациональных учениях.
ТК «Звезда»: последние новости
Российские инспекторы проверят район Британии на ведение военной деятельности Курсанты Военной академии МТО им. генерала армии Хрулева стали победителями Кубка Министра обороны РФ в Международной олимпиаде курсантов по информатике В Уссурийске на параде Победы впервые пройдёт танк Т-34
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США294
Масляков резко пригрозил Светлакову239
Почему Россия отказалась помогать Всемирному банку20
США нашли способ сдержать Россию649
Захарова сообщила хорошую новость391
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение