Учебный корабль «Перекоп» посетил ланкийский порт Коломбо

Учебный корабль «Перекоп», выполняющий задачи дальнего учебного океанского похода, завершил неофициальный визит в ланкийский порт Коломбо . За время стоянки экипаж пополнил запасы воды, топлива и продовольствия и совершил технический осмотр корабля. Далее учебный корабль вышел в море для совершения перехода в порт Джакарта Республика Индонезия ), сообщает еженедельник «Красная Звезда».

В ходе пребывания в иностранном порту «Перекоп» посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Шри-Ланке, состоялись протокольные визиты командования корабля к командующему западным военно-морским районом ВМС Шри-Ланки, а также к начальнику штаба обороны ВМС Шри-Ланки.

В свою очередь, экипаж корабля осмотрел во время пеших и автобусных экскурсий достопримечательности и исторические места Коломбо. Также состоялись матчи по футболу между российскими и ланкийскими военными моряками.

Отмечается, что в новый дальний морской учебный поход корабль «Перекоп» вышел 1 марта. Он проходит в рамках морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России . Будущие военно-морские офицеры на «Перекопе» выполняют учебную программу, в частности по связи и кораблевождению. В общей сложности в морском походе принимают участие более 500 курсантов.

В этом походе «Перекоп» побывает в четырех океанах, впервые за свою историю пройдет по Северному морскому пути. Кораблю предстоит преодолеть за более чем полугодовое плавание почти 22 тысячи морских миль (более 41 тысячи км). В программе похода — восемь деловых заходов в иностранные и российские порты и участие в многонациональных учениях.