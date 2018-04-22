Ещё
Учебный корабль «Перекоп» покинул порт Коломбо и взял курс на Джакарту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учебный корабль «Перекоп» покинул порт Коломбо и взял курс на Джакарту 

Вести Калининград 32 минуты назад
Фото: Вести Калининград
Учебный корабль «Перекоп», выполняющий задачи дальнего учебного океанского похода, завершил неофициальный визит в ланкийский порт Коломбо. За время стоянки экипаж пополнил запасы воды, топлива и продовольствия и совершил технический осмотр корабля. В настоящее время учебный корабль вышел в море для совершения перехода в порт Джакарта (Республика Индонезия).
В ходе пребывания корабля в иностранном порту корабль посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Шри-Ланке, состоялись протокольные визиты командования корабля к командующему Западным военно-морским районом ВМС Шри-Ланки, а также начальнику штаба обороны ВМС Шри-Ланки.
Неофициальный визит дал экипажу корабля посетть с пешими и автобусными экскурсиями достопримечательности и исторические места Коломбо. Также между российскими и ланкийскими военными моряками состоялись матчи по футболу.
В ходе штурманского похода учебный корабль «Перекоп» побывает в четырех океанах, впервые за свою историю пройдет по Северному морскому пути. Кораблю предстоит пройти за более чем полугодовое плавание почти 22 тыс. морских миль (более 41 тыс. километров). В программе похода — восемь деловых заходов в иностранные и российские порты и участие в многонациональных учениях.
Вести Калининград: последние новости
Эсминец «Беспокойный» отремонтировали и передали Балтфлоту На калининградских вокзалах проходят учения Калининград посетил представитель Минобороны Индии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова сообщила хорошую новость185
Скончался Евгений Звягин7
Масляков резко пригрозил Светлакову55
«На ноги встали все деревни, все маленькие, большие города»557
Макрон дал совет по общению с Путиным125
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение