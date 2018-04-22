Учебный корабль «Перекоп» покинул порт Коломбо и взял курс на Джакарту

Учебный корабль «Перекоп», выполняющий задачи дальнего учебного океанского похода, завершил неофициальный визит в ланкийский порт Коломбо . За время стоянки экипаж пополнил запасы воды, топлива и продовольствия и совершил технический осмотр корабля. В настоящее время учебный корабль вышел в море для совершения перехода в порт Джакарта Республика Индонезия ).

В ходе пребывания корабля в иностранном порту корабль посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол России Шри-Ланке , состоялись протокольные визиты командования корабля к командующему Западным военно-морским районом ВМС Шри-Ланки, а также начальнику штаба обороны ВМС Шри-Ланки.

Неофициальный визит дал экипажу корабля посетть с пешими и автобусными экскурсиями достопримечательности и исторические места Коломбо. Также между российскими и ланкийскими военными моряками состоялись матчи по футболу.

В ходе штурманского похода учебный корабль «Перекоп» побывает в четырех океанах, впервые за свою историю пройдет по Северному морскому пути. Кораблю предстоит пройти за более чем полугодовое плавание почти 22 тыс. морских миль (более 41 тыс. километров). В программе похода — восемь деловых заходов в иностранные и российские порты и участие в многонациональных учениях.