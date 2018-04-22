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Воздушный бой: «Таран» готовит засаду американским дронам
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Воздушный бой: «Таран» готовит засаду американским дронам 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
В апреле состоялось очень интересное заочное сражение между американской военной программой и российской контр-программой, которая, по заверениям наших разработчиков, должна нейтрализовать усилия заокеанских коллег. Речь идет о широко разрекламированным проекте пентагоновского агентства DARPA по созданию комплексов воздушного базирования беспилотников широкой функциональности Gremlins.
В апреле в результате тендера из ряда соискателей на получение государственного финансирования были выбраны две компании — Dynetics и General Atomics Aeronautical Systems. В 2019 году будут рассмотрены представленные ими проекты на уровне работоспособных макетов, и победившая компания приступит к реальной разработке и самих дронов, и их воздушных носителей, и программ управления роями беспилотников.
К проекту предъявляется целый ряд требований. Беспилотники должны быть недорогими, компактными и многоразовыми, их ресурс должен быть рассчитан на 20 вылетов. Дальность полетов должна находиться в пределах от 500 км до 1000 км. В ряде публикаций говорится о том, что они должны оснащаться турбореактивными двигателями. Вес порядка 350 кг, полезная нагрузка до 20 кг. Скорость должна быть дозвуковой, как и у самолетов гражданской авиации.
В качестве носителей, «небесных авианосцев», этакой авиаматки, которую в Советском Союзе создавали в 30-е годы, предполагаются транспортные «тяжеловозы» «Геркулес». Вместе с тем называются и стратегические бомбардировщики В-52. Правда, для этого их надо заменить перспективными В-21, которые неизвестно когда появятся. И даже истребители F-15. Но это совсем странный прогноз, поскольку тогда им придется отказаться от ракетно-бомбового вооружения.
Суть проекта такова, что крылатые авианосцы будут выпускать стаю, то есть рой дронов за пределами зон ПВО противника. И беспилотники начнут самостоятельно хозяйничать на территории противника, руководствуясь исключительно функционированием собственных электронных мозгов. Более того, это будут не одиночки, а единый рой, обладающий коллективным искусственным разумом. Да, многих будут сбивать, но многие и прорвутся. А павших во славу великой Америки будет не слишком жалко в силу их дешевизны. Дешевизна, конечно, будет относительной, поскольку и реактивный двигатель, и сложную компьютерную схему за 20 центов не сделаешь. Да и керосин нынче дорог.
На данном этапе развития проекта дронам-гремлинам вменяется в обязанность исполнение двух задач — разведки и радиоэлектронной борьбы с целью подавления работы наземной электронной аппаратуры противника. Функция РЭБ будет реализовываться за счет применения передатчика киловаттной мощности.
Сделано пока не много. На паре выставок промелькнула пара макетов дронов в натуральную величину. Известно также, что компания General Atomics активно разрабатывает механический манипулятор, который должен хватать выполнившие полетное задание дроны и возвращать их в грузовой отсек военно-транспортного самолета С-130 «Геркулес».
Надо сказать, что в проекте предусмотрен довольно скромный размер роя — в 30 особей. Но в будущем размер «популяции», несомненно, возрастет. Но не превысит габаритных и весовых возможностей грузового отсека самолета.
Принято считать, что традиционные средства ПВО не слишком эффективны при перехвате роев беспилотников. Во-первых, якобы в связи с малыми размерами этих летательных аппаратов они менее заметны для РЛС ЗРК. Однако современные радары, использующиеся, скажем, в комплексах активной защиты танков способны обнаруживать и сопровождать снаряды, габариты которых еще меньше.
Во-вторых, ЗРК не способен мгновенно «обслужить» при помощи ракет большое, до полусотни, количество целей. К тому же и стоимость одной ракеты ЗРК существенно больше стоимости перспективного беспилотника за счет производства их громадными сериями.
Однако существенный вклад в уничтожение роев способны делать ставшие вновь актуальными зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, поскольку артиллерийские автоматы обладают громадной скорострельностью и управляются радарами. К таковым относится ЗРПК «Панцирь» нескольких модификаций.
Свою эффективность «Панцирь-С1» продемонстрировал 6 января этого года, отражая атаку 13-и «фанерных» беспилотников террористов, но с высокотехнологичной американской начинкой, произведенную на российскую базу в Сирии. 4 дрона были сбиты этим комплексом.
С остальными справилось подразделение РЭБ, взяв контроль над беспилотниками. Какие-то из них были посажены, какие-то разбились при падении.
И вот этот метод борьбы является наиболее эффективным при отражении атак роев беспилотников, при помощи которых США намеревается добиться существенного военно-технического превосходства.
В конце минувшей недели главный конструктор концерна «Автоматика», входящего в госкорпорацию «Ростех», Сергей Ширяев рассказал РИА «Новости» о разработках радиоэлектронного оружия, которое предназначено для борьбы с этими новыми роевыми вызовами.
Суть новых разработок заключается в том, чтобы при помощи радиоэлектронных воздействий либо блокировать, либо брать под контроль три информационных канала дронов — 1) навигационного, как правило, это сигналы от GPS, 2) обмена информации между входящими в рой беспилотниками и с «базой» и 3) системы управления дронами.
Задача это довольно непростая, поскольку современная военная радиосвязь использует псевдохаотическое изменение рабочих радиочастот. То есть частоты постоянно «плавают». И эти изменения нужно отслеживать в реальном времени, для чего необходимо использовать высокопроизводительную вычислительную электронику. К тому же информация в каналах кодируется.
«Эффект от воздействия излучением всегда примерно одинаков — беспилотники, грубо говоря, сходят с ума. Если это квадрокоптер, то он зависает, его болтает ветром, после чего дрон сваливается в плоский штопор и падает. Беспилотник самолетного типа неконтролируемо снижается, пока не столкнется с землей» — поясняет достигаемые результаты Сергей Ширяев.
Концерн «Автоматика» создал линейку комплексов борьбы с роями дронов. В нее входят переносной комплекс «Пищаль», стационарный «Таран» и мобильный «Сапсан». Их испытания должны завершиться в течение нескольких месяцев, а начало серийного производства ожидается в конце этого года.
Каждый комплекс обладает своей спецификой. «Пищаль», внешне напоминающая это древнее оружие и весящая 3 килограмма, предназначена для индивидуальной «охоты». Она снабжена системой радиопоиска дронов. При обнаружении цели оператор наводит на нее оружие и посылает радиоволну, блокирующую работу ее систем. Охота производится на одиночные цели.
«Таран» предназначен для отражения роевой атаки, обладая большими возможностями, чем «Пищаль». Он устанавливается на штативе и работает в полностью автоматическом режиме, накрывая охраняемые объекты зонтиком диаметром в 900 метров и более.
«Сапсан» — это мощный комплекс с радиусом действия в 100 км. Его система обнаружения и сопровождения не ограничена радиолокатором, но включает в себя еще и поиск в видимом и инфракрасном оптических диапазонах и радиотехническую разведку. Мощный направленный поток электромагнитных помех останавливает наступление роя дронов с какого-то одного направления. Атаки с нескольких направлений подавляются за счет использования либо нескольких «Сапсанов», либо комплексом «Таран», который распространяет помехи вкруговую.
Подводя итог, необходимо сказать, что для каждого яда, каковым в обозримом будущем собираются воспользоваться ВВС США, находится свое противоядие, которое создается для Радиотехнических войск, входящих в ВКС.
И в заключение хотелось бы ответить ряду скептиков, которые полагают, что все это может глушить только бытовые летающие игрушки. А о мощь интеллекта американских спецов обломает зубы. Так вот, концерн «Автоматики» (в прошлом — НИИ) имеет блестящие традиции. Это предприятие было создано после войны при активном участии академиков В. А. Котельникова и А. Л. Минца. И всегда было лидером в области шифрования связи.
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