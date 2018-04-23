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В Ростов на парад прибудут боевые корабли Каспийской флотилии
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В Ростов на парад прибудут боевые корабли Каспийской флотилии 

Деловое сообщество 52 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии примет участие в военном параде, который пройдет 5 мая в Ростове-на-Дону в честь 100-летия Южного военного округа. Для того, чтобы попасть в южную столицу, судам предстоит пройти по Волго-Донскому каналу длиной 101 км и преодолеть 13 шлюзов, сообщает пресс-служба округа.
В частности, ростовчане, собравшиеся на набережной, смогут увидеть рейдовый тральщик, противодиверсионный катер типа «Граченок», артиллерийский катер типа «Шмель», а также рейдовый буксир. Первый в истории Ростова парад судов начнется в 13 часов. Кроме него в этот день в 10 утра можно будет увидеть парад войск Ростовского-на-Дону гарнизона на Театральной площади, а также авиационную технику 4 армии ВВС и ПВО ЮВО.
Завершатся празднования гала-концертом на Театральной площади с участием звезд российской эстрады. В 21 час собравшихся ждет фейерверк. Напомним, Северо-Кавказский военный округ неоднократно преобразовывался, его нынешнее название — Южный военный округ.
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