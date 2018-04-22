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Нахимовцы посетили стены Военно-морского института
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Нахимовцы посетили стены Военно-морского института 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
С ними провели занятие по истории ВМФ, а также тренировку по борьбе за живучесть с использованием спасательного плота.
В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ России Адмирала Владимира Королёва Военный учебно-научный центр ВМФ в Санкт-Петербурге разработал и внедрил программу тесного взаимодействия высших военно-морских учебных заведений с довузовскими военно-морскими учебными заведениями, — Нахимовским военно-морским училищем и его филиалами, а также Кронштадтским морским кадетским военным корпусом.
В рамках программы нахимовцы и морские кадеты будут регулярно посещать высшие военно-морские учебные заведения, где с ними будут проводиться занятия по истории традиций Военно-Морского Флота и военно-морского искусства, а также тренировки на штурманских тренажерах и учебно-тренажерных комплексах по борьбе за живучесть.
Первые такие занятия прошли в Санкт-Петербурге, на базе Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого). 40 воспитанников Нахимовского Военно-Морского Училища ознакомились с трехвековой историей Военно-Морского Института, побывали в исторических помещениях этого учебного заведения, музее Военно-морского института и осмотрели картинную галерею с полотнами выдающихся художников-маринистов.
В тренировочном бассейне Военно-морского института с нахимовцами были проведены тренировки по борьбе за живучесть с использованием спасательного плота.
По оценке Главного командования ВМФ такие мероприятия послужат серьезным ориентиром для нахимовцев и морских кадет в дальнейшем выборе флотских специальностей при продолжении обучения в военно-морских институтах и высших военно-морских училищах.
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