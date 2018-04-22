Порошенко рассказал об успешных испытаниях ПТРК «Скиф»

«Модифицированный противотанковый управляемый комплекс «Скиф» прошел успешные испытания. Уникальная разработка КБ «Луч» имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют поражения подвижных и неподвижных современных бронированных целей», — заявил Порошенко в своем Twitter.

Ранее на этой неделе конструкторское бюро «Луч» опубликовало видеоролики с испытаний ракетного комплекса «Скиф» и ракеты «Ольха».