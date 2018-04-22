Истребители и штурмовики ВКС России на соревнованиях «Авиадартс» 

В Липецке в отборочном этапе «Авиадартса» приняли участие более 20 экипажей истребителей Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, бомбардировщиков Су-34, штурмовиков Су-25. Летный состав не только сдал зачет по по теоретической и физической подготовке, но и выполнил задачи воздушной разведки, соревновался в навигации, технике пилотирования и преодолении системы противовоздушной обороны. Участники «Авиадартса» также соревновались в нанесении ударов на точность, применяя бомбометание авиабомб массой 250 килограмм, пуски неуправляемых ракет и стрельбу из авиационной пушки.
В Приморье на отборочном этапе конкурса «Авиадартс» соревновались порядка 30 экипажей самолетов Су-35, Су-30СМ, Су-25, Су-24МР, МиГ-31 и Су-34. Среди поставленных летному составу задач — полеты по маршруту на время и точность, разведка местности, одиночное и групповое пилотирование. На состязаниях летчики проводят воздушные бои, а также поражают наземные мишени при помощи неуправляемых авиационных ракет, бомб и авиационных пушек. Впервые в «Авиадартсе» принимает участие экипаж штурмовика Су-25 одной из авиачастей Восточного военного округа, которому 24 марта было присвоено имя летчика Героя России майора Романа Филипова, погибшего в Сирии в бою с террористами.
Судейская комиссия выставляет оценки на «Авиадартсе», опираясь на результаты визуального наблюдения и анализ средств объективного контроля. Победители отборочных этапов примут участие во всеармейском этапе конкурса летной выучки «Авиадартс-2018». Отборочный этап конкурса «Авиадартс» в Приморье — в фоторепортаже Sputnik Латвия.