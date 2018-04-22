Ещё
Великобритания потратит 80 миллионов фунтов на новую систему управления ВВС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Великобритания потратит 80 миллионов фунтов на новую систему управления ВВС 

РИА Новости 11 минут назад
ЛОНДОН, 22 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Минобороны Великобритании потратит 80 миллионов фунтов стерлингов на новую компьютерную систему управления ВВС, что позволит эффективнее и быстрее выявлять попытки приближения иностранных самолетов к воздушным границам Соединенного Королевства.
"Минобороны инвестирует 80 миллионов фунтов в новую компьютерную систему, которая повысит скорость и точность ВВС. Известная как проект Guardian, новая система поддержит способности раннего обнаружения и быстрого реагирования на действия потенциально враждебных или подозрительных воздушных судов, которые могут нести угрозу суверенитету Британии, принадлежать террористам или силам, за которыми стоят государства. Новая система заменит действующие, размещенные в Великобритании и на Фолклендских островах", — говорится в полученном РИА Новости письменном заявлении министра обороны страны Гэвина Уильямсона.
Новая система позволит британским пилотам действовать в тесной координации с военно-воздушными силами НАТО, отмечается в документе. Основанная на компьютерной технологии, система будет предоставлять командованию динамическую и меняющуюся в реальном времени картину воздушного пространства у британских границ. Контракт на установку системы по конкурсу выиграла компания IBM.
В заявлении министра дополняется, что с 2013 года истребители британских ВВС 68 раз поднимались в воздух для сопровождения или наблюдения за подозрительными самолетами. Половина этих случаев приходится на вылеты для сопровождения российских самолетов.
"Эти прорывные технологии дадут нашим ВВС преимущество перед быстро меняющимися и постоянно усиливающимися глобальными угрозами", — говорится в заявлении министра.
Британия активно модернизирует вооруженные силы, объясняя необходимость многомиллиардных затрат, в том числе, угрозами от РФ. Нынешний министр обороны, известный своими эпатажными и порой несдержанными выпадами в адрес России, намерен к лету этого года представить большую стратегию перевооружения армии, ВВС и флота.
Ранее, в конце января, Уильямсон объявил о начале завершения работ по сооружению на Шетландских островах нового радара, который, по заявлению министра, позволит Британии и НАТО лучше защититься от исходящей от России угрозы.
Радар, сооружаемый недалеко от авиабазы Saxa Vord на севере Шотландии, должен заработать в ближайшее время. Он предназначен для отслеживания передвижений самолетов к северу от Великобритании. Данные радара будут поступать в центры быстрого реагирования на двух авиабазах в Шотландии и в центральной Англии, а также в гражданские службы управления воздушным движением. На постройку радара потрачено 10 миллионов фунтов стерлингов.
С постройкой радара Шетландские острова вновь будут использованы в качестве рубежа предупреждения на северном фланге НАТО, как это было в 1960-70 годы. Новый радар будет работать автономно, управление им будет вестись удаленно с авиабазы Saxa Vord.
РИА Новости: последние новости
Время нахождения в море кораблей ВМФ России увеличилось за пять лет на 30% Минобороны рассказало о масштабе форума "Армия"-2018 Япония и Канада подписали соглашение о поставках военной техники
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой190
Россия отказалась помогать Всемирному банку382
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина168
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»491
США предложили лишить российского золота701
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:47
11-летний Хасан поможет РФ разоблачить «Белые каски»
В мире
00:54
Мир приветствует остановку ядерных испытаний КНДР
Статьи Азия
05:09
«Это шантаж»: премьер Армении отказал протестующим
В мире Статьи
00:47
Протесты в Армении: диалог наладить не удается
СНГ В мире
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
04:07
В Москве объявлено экстренное предупреждение
Общество Новости Москвы
00:22
В Татарстане загорелась нефтяная скважина
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение