Авиакомпания «Ямал» получила совершенно новый самолёт

Очередной пассажирский самолет Сухой Суперджет 100 был передан авиакомпании вчера. Воздушное судно имеет заводской номер 95136 и регистрацию RA-89089, сообщается на сайте flightradar24.com.

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