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Авиакомпания «Ямал» получила совершенно новый самолёт
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Авиакомпания «Ямал» получила совершенно новый самолёт 

Красный Север 36 минут назад
Фото: Красный Север
Очередной пассажирский самолет Сухой Суперджет 100 был передан авиакомпании вчера. Воздушное судно имеет заводской номер 95136 и регистрацию RA-89089, сообщается на сайте flightradar24.com.
Борт сразу совершил перелет из Москвы на базу авиакомпании в аэропорту «Рощино» города Тюмень. Первый раз в воздух аэробус поднялся 5 июля прошлого года. И больше нигде не эксплуатировался.
Таким образом, на сегодня в парке авиакомпании «Ямал» 12 самолетов этого типа. Компания является вторым по величине парка после «Аэрофлота» эксплуатантом SSJ в России.
Всего авиакомпания «Ямал» должна получить от Государственной транспортной лизинговой компании 25 таких машин.
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