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В Латвии заявили об участии в манёврах, проходящих в Солсбери
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В Латвии заявили об участии в манёврах, проходящих в Солсбери 

Парламентская газета 20 минут назад
Фото: Парламентская газета
Латвия будет участвовать в учениях Объединенных сил реагирования НАТО, которые проходят с 21 апреля по 3 мая на полигоне Солсбери в Великобритании, заявил командующий Национальными ВС Леонид Калниньш.
В манёврах участвуют 80 военнослужащих механизированной пехотной бригады сухопутных сил, 19 бронемашин и другой военной техники.
«Участие латвийских солдат в столь крупных международных учениях, при этом со всеми пятью имеющимися на вооружении моделями боевых гусеничных бронемашин разведки CVR (T), является ярким подтверждением того, что мы не только приобрели эту бронетехнику, но и в короткие сроки освоили её, чтобы эффективно использовать в сложной местности и интегрироваться в любое подразделение, полноценно выполняя задания вместе с силами союзников», — сказал военный в воскресенье.
Ранее СМИ сообщали, что эти бронемашины, купленные у Великобритании, устарели, не способны поражать бронезащиту серьёзных целей. Снаряды к этим БТР Великобритания уже давно не выпускает. Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис отметил, что страна сама будет делать боеприпасы для этих машин.
Правительство Латвии также утвердило участие Латвии в шести международных учениях НАТО, которые пройдут на территории республики: до 30 апреля — учения «Furious Hammer», с 3 по 17 мая — «Sill/Heddgehog», с 15 по 25 мая — «Saber Knight 18», с 3 по 15 июня — «Saber Strike 18», с 8 по 16 июня — «Summer Shield XV», с 10 по 20 июня — «Swift Response 18».
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