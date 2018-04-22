Более 70 тыс. военных приняли участие в субботнике на Урале, в Сибири и Поволжье

ТАСС , 22 апреля. Более 70 тысяч военнослужащих и членов их семей, а также лиц гражданского персонала приняли участие в массовом субботнике на Урале, в Сибири и Поволжье. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"На территории воинских частей, госпиталей, штабов, музеев проведена уборка от мусора, прошлогодней травы и сухостоя, побелка деревьев и бордюрной плитки. В массовом субботнике Центрального военного округа приняли участие более 70 тысяч военнослужащих и членов их семей, а также лиц гражданского персонала", — сказали в пресс-службе.

Также военнослужащие облагородили воинские захоронения, мемориальные комплексы, памятники и обелиски. «Личным составом были очищены от следов коррозии и покрашены корпуса, боевых машин Великой Отечественной войны, которые стоят на постаментах и входят в списочный состав соединений и воинских частей ЦВО. Среди них танки КВ-1, КВ-2, ИС-2 и ИС-3, артиллерийские орудия различного типа и калибров, другие образцы вооружения и военной техники», — пояснили в военном округе.