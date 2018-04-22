Разведчики ЗВО выполнили свыше 3 тысяч прыжков с парашютом в ходе сборов

К занятиям на полигонах в Псковской и Тамбовской областях привлекались свыше 1 тысячи военнослужащих.

На полигонах в Псковской и Тамбовской областях завершились сборы по воздушно-десантной подготовке с военнослужащими разведывательных подразделений Западного военного округа, в ходе которых совершено более 3 тыс. парашютных прыжков.

Разведчики совершали прыжки в полной экипировке с высот от 600 до 1,5 тысяч метров. Треть прыжков были выполнены ночью. Более 150 военнослужащих совершили прыжки впервые.

Также была отработана стрельба по наземным целям с борта вертолёта и во время снижения на парашюте, поиск грузов при помощи маркерных передатчиков и поисковых приемников, маскировка следов приземления. Военнослужащие получили практику в ведении разведки в составе воздушных поисково-штурмовых групп, в выводе в тыл противника воздушным путём посадочным и штурмовым способами.

В сборах участвовало свыше 1 тысяч военнослужащих разведывательных подразделений Западного военного округа.