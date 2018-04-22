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Разведчики ЗВО выполнили свыше 3 тысяч прыжков с парашютом в ходе сборов
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Разведчики ЗВО выполнили свыше 3 тысяч прыжков с парашютом в ходе сборов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
К занятиям на полигонах в Псковской и Тамбовской областях привлекались свыше 1 тысячи военнослужащих.
На полигонах в Псковской и Тамбовской областях завершились сборы по воздушно-десантной подготовке с военнослужащими разведывательных подразделений Западного военного округа, в ходе которых совершено более 3 тыс. парашютных прыжков.
Разведчики совершали прыжки в полной экипировке с высот от 600 до 1,5 тысяч метров. Треть прыжков были выполнены ночью. Более 150 военнослужащих совершили прыжки впервые.
Также была отработана стрельба по наземным целям с борта вертолёта и во время снижения на парашюте, поиск грузов при помощи маркерных передатчиков и поисковых приемников, маскировка следов приземления. Военнослужащие получили практику в ведении разведки в составе воздушных поисково-штурмовых групп, в выводе в тыл противника воздушным путём посадочным и штурмовым способами.
В сборах участвовало свыше 1 тысяч военнослужащих разведывательных подразделений Западного военного округа.
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