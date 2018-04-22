В воинской части ЦВО в Башкирии прошла тренировка по антитеррору

Привлекались более 100 военнослужащих и было задействовано около 10 единиц военной техники.

В воинской части Центрального военного округа, дислоцированной в поселке Алкино-2 Республики Башкортостан , прошла тренировка по противодействию терроризму.

С получением сигнала от дежурной смены по тревоге были подняты подразделения антитеррора. Военнослужащие с применением стрелкового оружия и военной техники отработали действия по блокированию и уничтожению противника на контрольно-пропускном пункте, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Во время тренировки использовались имитационные средства.

К тренировке привлекались более 100 военнослужащих и было задействовано около 10 единиц военной техники.