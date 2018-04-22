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В воинской части ЦВО в Башкирии прошла тренировка по антитеррору
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В воинской части ЦВО в Башкирии прошла тренировка по антитеррору 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Привлекались более 100 военнослужащих и было задействовано около 10 единиц военной техники.
В воинской части Центрального военного округа, дислоцированной в поселке Алкино-2 Республики Башкортостан, прошла тренировка по противодействию терроризму.
С получением сигнала от дежурной смены по тревоге были подняты подразделения антитеррора. Военнослужащие с применением стрелкового оружия и военной техники отработали действия по блокированию и уничтожению противника на контрольно-пропускном пункте, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Во время тренировки использовались имитационные средства.
К тренировке привлекались более 100 военнослужащих и было задействовано около 10 единиц военной техники.
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