70 тысяч военнослужащих ЦВО приняли участие в массовом субботнике

Работы велись на территории воинских частей, госпиталей, штабов, музеев, в местах воинских захоронений и мемориальных комплексов.

На территории воинских частей, госпиталей, штабов, музеев проведена уборка от мусора, прошлогодней травы и сухостоя, побелка деревьев и бордюрной плитки.

Также военнослужащие облагородили воинские захоронения, мемориальные комплексы, памятники и обелиски.

Личным составом были очищены от следов коррозии и покрашены корпуса, боевых машин Великой Отечественной войны, которые стоят на постаментах и входят в списочный состав соединений и воинских частей ЦВО.

Среди них танки КВ-1, КВ-2, ИС-2 и ИС-3, артиллерийские орудия различного типа и калибров, другие образцы вооружения и военной техники.