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70 тысяч военнослужащих ЦВО приняли участие в массовом субботнике
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70 тысяч военнослужащих ЦВО приняли участие в массовом субботнике 

ТК «Звезда» 16 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Работы велись на территории воинских частей, госпиталей, штабов, музеев, в местах воинских захоронений и мемориальных комплексов.
На территории воинских частей, госпиталей, штабов, музеев проведена уборка от мусора, прошлогодней травы и сухостоя, побелка деревьев и бордюрной плитки.
Также военнослужащие облагородили воинские захоронения, мемориальные комплексы, памятники и обелиски.
Личным составом были очищены от следов коррозии и покрашены корпуса, боевых машин Великой Отечественной войны, которые стоят на постаментах и входят в списочный состав соединений и воинских частей ЦВО.
Среди них танки КВ-1, КВ-2, ИС-2 и ИС-3, артиллерийские орудия различного типа и калибров, другие образцы вооружения и военной техники.
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