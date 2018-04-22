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На Балтийском флоте прошел сбор военных психологов
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На Балтийском флоте прошел сбор военных психологов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках мероприятия с участниками сбора были проведены занятия по особенностям психологической подготовки военнослужащих водолазных подразделений, а также психологическим аспектам становления молодых офицеров.
Перед участниками сбора с докладом об итогах психологической работы на Балтийском флоте в первом квартале 2018 года и путях ее дальнейшего совершенствования выступил начальник отдела по работе с личным составом Балтийского флота капитан 1 ранга Сергей Меркулов. Он отметил, что основные усилия флотских психологов были сосредоточены на повышении эффективности психологического обеспечения боевого дежурства, караульной и гарнизонной службы, выполнения задач различных видов боевой подготовки и повседневной деятельности. С этой целью на Балтийском флоте постоянно ведется работа по совершенствованию профессиональных навыков психологов.
В завершении своего выступления капитан 1 ранга Сергей Меркулов в соответствии с приказом командующего Балтийским флотом наградил грамотами специалистов-психологов.
В ходе мероприятия состоялись выступления представителей медицинской службы Балтийского флота, психологов соединений и воинских частей флота, проведены интерактивные занятия с присутствующими специалистами.
Кроме того, в рамках мероприятия с участниками сбора были проведены занятия по особенностям психологической подготовки военнослужащих водолазных подразделений, а также психологическим аспектам становления молодых офицеров. На заключительном этапе с психологами состоялись занятия, которые провели представители Военного университета МО РФ.
Специалистам психологической службы Балтийского флота в преддверии праздника — Дня Победы, была предложена возможность посетить музей 11 гвардейской армии в Доме офицеров флота, а также познакомиться с творчеством Ансамбля песни и пляски Балтийского флота.
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