Украинская военная мощь до Крыма не долетит

Военно-морские силы Украины 20 апреля провели очередные учения вблизи границы с Крымом . Как правило, в подобных мероприятиях всего понемногу: желания выглядеть «как НАТО », наивной дерзости и профессиональных заблуждений. В последние годы Запад вкладывает в развитие украинской армии миллиарды долларов и немало иных ресурсов — с единственной целью «сдерживания» России . И Киеву приходится имитировать боевую стойку.

По мнению украинского президента Петра Порошенко, военные реформы на основе стандартов НАТО укрепляют национальную безопасность, и ВСУ уже два года являются сильнейшей армией Европы. Однако свежий рейтинг военной мощи Global Firepower отводит Украине лишь 29 место в мире из 136 возможных. На ступень выше, чем в 2017-м, но гораздо ниже рейтинга-2014 (21 место).

В формате Global Firepower украинская армия замыкает первую европейскую десятку. Впереди оказалась даже компактная Греция с населением 10 миллионов человек. Очевидно, «революция достоинства» негативно повлияла на оборонный потенциал Украины, и помощь Запада погоды не делает. Для сравнения, Беларусь Узбекистан в том же рейтинге за год благополучно поднялись на девять позиций.

Украинское военное строительство по стандартам НАТО явно не ладится. Отчего же не в коня печенье?

Железный поток

Обороноспособность Украины формируется рядом доминант. Прежде всего, это военный бюджет — 4,88 миллиарда долларов. Далее — стальные армады: более 2200 танков, 11800 боевых машин, 620 ракетных комплексов и около 3000 артиллерийских стволов, 240 летательных аппаратов различного назначения (из них менее 100 — ударных) и 25 военно-морских единиц (пожалуй, внимания заслуживают лишь один потрепанный корвет и 12 патрульных катеров). Вроде бы для 182-тысячного войска вполне достаточно и боевой техники, и бренного металла (в среднем расходуется 32350 долларов на одного военнослужащего в год). Отчего же невысок результат?

Все познается в сравнении. Впередиидущая Греция располагает сопоставимым военным бюджетом (6,54 миллиарда долларов) и гораздо меньшим войском (161 тысяча человек). Греческие вооруженные силы имеют в строю 567 летательных аппаратов (в том числе более 210 ударных), 1345 танков, 4200 боевых машин, более 1000 артиллерийских и 150 ракетных установок. ВМС страны представлены 115 единицами (в том числе 13 фрегатов и 11 субмарин). В сравнении с ВСУ — у греков чего-то больше, чего-то меньше. Однако государственная система Греции по-настоящему «армирует» национальные вооруженные силы: не мечется между Варшавским договором и НАТО, десятилетиями развивает кооперацию с традиционными партнерами, загружает заказами судостроительный комплекс в Больших Афинах, а также предприятия авиационной, бронетанковой, химической и боеприпасной отраслей промышленности.

На этом фоне особенно изумляет эпохальная украинская распродажа армейской боевой техники в Азию и Африку. По официальным данным, только в девятилетний период между двумя революциями (оранжевой и достоинства) ВСУ потеряли без боя 202 самолета, 232 вертолета, 832 танка, 714 БМП и БТР, 28555 единиц ракетно-артиллерийского вооружения. Здесь не надо очень долго разбираться с цифрами, чтобы понять, какое именно государство является агрессором по отношению к украинской армии.

Великобритания и Очевидно, «железный поток» вооруженных сил сам по себе никуда не потечет. С адекватным руководством и 10 миллионов человек (население Греции) в сфере обороноспособности могут сделать больше, чем 42 миллиона человек (на Украине). А 29 место в рейтинге Global Firepower больше похоже на комплимент Запада симпатичным президенту и правительству, стараниями которых жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали уже более 2540 мирных жителей. Кстати, за это циничное уничтожение украинской армией украинских граждан США Франция почему-то не планируют ракетных ударов по Киеву.

Крымский фактор

Некоторые украинские пропагандисты ключевым фактором снижения военной мощи считают человеческий ресурс, ведь численность населения прямо влияет на количество военных кадров и призывные резервы страны. Предлагается удобная схема: обороноспособность Украины значительно подорвали события в Крыму и сокращение населения. Однако 42,5 миллиона человек (без Крыма) — это заметно больше, чем располагают Греция (28 место в рейтинге Global Firepower) или Польша (22 место).

На Украине в 2018-м, как и годом ранее, насчитывается 182 тысячи действующих военнослужащих (в Польше — всего 109 тысяч). Вместе с военнослужащими (специалистами) запаса оборонный потенциал выглядит внушительно — 1 миллион 182 тысячи человек. И, на всякий случай, более 15 миллионов украинцев считаются годными к военной службе по возрасту и состоянию здоровья. Мобилизационные ресурсы страны явно избыточны, то есть крымская история никак не могла повлиять на падение украинского рейтинга военной мощи.

Нигерии, Бразилии, Пакистану, Об отсутствии прямой связи обороноспособности страны с количеством населения говорят очевидные цифры и факты. Население лидера Global Firepower — США — в четыре раза меньше, чем в Китае (3-я позиция рейтинга) или Индии (4-я позиция). Россия (144 миллиона человек и 2 место Global Firepower) значительно уступает по численности населения Бангладеш Индонезии , но ближайшая в рейтинге — Бразилия — лишь на 14 месте. А Израиль с населением около 8 миллионов человек по военной мощи превосходит Пакистан, где проживают 204 миллиона граждан.

Рейтинг учитывает более 55 отдельных параметров, присущих каждой стране. Полагаю, проблема обороноспособности Украины носит не локальный, а системный характер. И человеческий фактор имеет большое значение в том смысле, что сила армии — в политике правительства. Объективно у слабого и зависимого государства не может быть сильной армии.

Чудо не состоится

История и география сложились так, что украинское добрососедство (лояльность) Россией щедро поощряется, а немотивированная и экономически необоснованная ориентация киевского руководства на Запад (пренебрежение интересами РФ) — неисчерпаемый источник украинских неприятностей и проблем.

Петр Порошенко планирует завершить переход ВСУ на стандарты НАТО до 2020 года и явно настроен на экспорт войны. Пожалуй, ничего другого в промышленных масштабах Украина производить не может, и в системе международного разделения труда пытается участвовать лишь военным противовесом России — под контролем Запада.

С учетом стремления Киева в НАТО, воинственных заявлений президента Петра Порошенко и увлеченности секретаря СНБО Александра Турчинова разработкой новых вооружений, основная украинская интрига на перспективу: когда, на каком направлении и в каких масштабах будут развернуты боевые действия против России? Некоторые украинские политики предлагают для начала приехать на танках в Крым.

Случись подобная экзотика, Москва вряд ли станет истощать ресурсы в многомесячных маневрах и боях местного значения. Полагаю, на крымском направлении ответ будет очень быстрым и жестким. В случае ракетно-артиллерийского обстрела приграничных районов РФ или прямого вторжения украинских войск в Крым классической войны мы не увидим. Вероятно, на первом этапе Россия ответным ударом крылатыми ракетами воздушного и морского базирования уничтожит основные пункты управления ВСУ и позиционные районы ПВО (быстрый глобальный удар в миниатюре). При этом Киев утратит управляемость войсками. Российская авиация разрушит важнейшие объекты тыловой инфраструктуры: уцелевшие арсеналы, топливные базы, подъездные пути и мосты. Небо Украины станет бесполетной зоной (даже для западных партнеров). Остатки авиации ВСУ будут надежно блокированы российскими средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы, а сохранившие боеспособность части сухопутных войск — подавлены и рассеяны дистанционно (компьютеры НАТО будут загружены анализом на ближайшие годы).

Огромен разрыв между военными амбициями и реальными возможностями Киева. В мировой истории нет другого примера, когда страна с атомной промышленностью и космическими ракетами уходила из первой «двадцатки» на 150-е место. А ее перевооружением занимались страны, подобные Литве

В условиях жестких военно-политических провокаций Россия по-прежнему делает ставку на разумные добрососедские отношения с ближними и дальними соседями, но у всякого терпения есть предел.

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