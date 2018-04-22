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Завтра в филиале ВУНЦ ВМФ в Калининграде пройдёт День открытых дверей
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Завтра в филиале ВУНЦ ВМФ в Калининграде пройдёт День открытых дверей 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В 10 утра состоится торжественный митинг, приуроченный к началу пятидневных сборов с учениками старших классов.
23 апреля в 10.00 филиал ВУНЦ ВМФ в г. Калининграде состоятся День открытых дверей и торжественный митинг, посвященные началу пятидневный учебных сборов по основам военной службы с учениками старших классов общеобразовательных учреждений города.
В рамках мероприятия филиал планируют посетить более пятисот старшеклассников из школ города Калининграда.
В ходе мероприятия школьники ознакомятся с условиями проживания будущих офицеров и посетят жилые помещения курсантов, учебные аудитории, музей и храм-часовню адмирала Ф. Ф. Ушакова. Учащиеся также увидят, как курсанты отрабатывают навыки боевых расчетов на тренажере «Мостик», образцы стрелкового и морского оружия, побывают в спортивном зале и станут участниками занятий по физической подготовке.
В клубе военно-морского вуза будет действовать открытая военно-профессиональная консультация для желающих поступать в военно-морские вузы ВМФ в 2018 году.
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