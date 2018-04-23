В ЮВО начался второй этап контрольной проверки за зимний период обучения

Комплексные комиссии штаба округа оценят готовность командиров подразделений и воинских частей применить сирийский опыт боевых действий в ходе контрольных занятий и зачетных тактических учений.

В Южном военном округе (ЮВО) под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова начался второй этап контрольной проверки за зимний период обучения.

Комплексные комиссии штаба округа оценят готовность командиров подразделений и воинских частей применить сирийский опыт боевых действий в ходе контрольных занятий и зачетных тактических учений.

Также будут оцениваться уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, готовность вооружения и военной техники, а также обеспеченность материально-техническими ресурсами.

В полевых условиях военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, сдадут нормативы по тактической, специальной и физической подготовке.

По результатам контрольной проверки будут выставлены соответствующие оценки подразделениям, которые в свою очередь выявят новых претендентов на присвоение почетного наименования «ударное», а также подтвердят звание действующего. В настоящий момент на звание «ударное» в ЮВО претендуют более 200 подразделений.