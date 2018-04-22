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Сирийский опыт в боевой подготовке войск ЮВО обсудят за «круглым столом»
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Сирийский опыт в боевой подготовке войск ЮВО обсудят за «круглым столом» 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Передовые методики будут проанализированы командирами всех соединений округа на заседании с целью их широкого распространения и применения в боевой подготовке подразделений и воинских частей.
«Круглый стол» по методике организации и проведения двусторонних учений всех уровней поручил провести командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.
«В завершении зимнего периода обучения необходимо подвести итог мероприятий боевой подготовки, обсудить передовой опыт офицеров подразделений и воинских частей, наработанный в ходе ротных, батальонных, бригадных и полковых двусторонних тактических учений», — поставил задачу генерал-полковник А. Дворников на совещании с офицерами штаба ЮВО.
В мероприятиях боевой подготовки зимнего периода обучения в войсках ЮВО активно внедрялись в практику различные тактические приемы и методы управления, основанные на опыте боевых действий в Сирийской Арабской республике. Итоговые двусторонние учения, проведенные в объединениях округа, выявили целый ряд нестандартных подходов в боевом применении войск инициативными командирами. Эффективность нешаблонных боевых решений была доказана на практике и заслужила высокую оценку комплексной комиссией Минобороны России в ходе проверки войск ЮВО.
«Современные способы ведения боевых действий предполагают широкое применение беспилотных летательных аппаратов, роботов», — отметил командующий войсками ЮВО. «Тактическое мастерство командира заключается в способности уничтожить условного противника, не вступая с ним в непосредственное соприкосновение, что также позволит сохранить жизни подчиненных и боеспособность подразделений. И такие решения были продемонстрированы офицерами округа на учениях», — пояснил генерал-полковник А. Дворников
Передовые методики будут проанализированы командирами всех соединений ЮВО на заседании «Круглого стола» с целью их широкого распространения и применения в боевой подготовке подразделений и воинских частей.
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