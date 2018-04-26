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Мотострелки ЮВО в Чечне успешно сдали контрольную проверку
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Мотострелки ЮВО в Чечне успешно сдали контрольную проверку 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Вместе с личным составом упражнения и нормативы по предметам боевой подготовки сдали командиры взводов, рот, батальонов, батарей и дивизионов.
Мотострелковое соединение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Чеченской Республике, завершило сдачу контрольной проверки за зимний период обучения.
Вместе с личным составом упражнения и нормативы по предметам боевой подготовки сдали командиры взводов, рот, батальонов, батарей и дивизионов. Офицеры, в частности, выполнили нормативы и контрольные упражнения по тактической, огневой подготовке и вождению боевых машин.
Экипажи боевых машин выполнили нормативы по вождению гусеничной и колёсной техники, а также провели боевые стрельбы из вооружения танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и самоходных гаубиц «Мста-С» в сложных условиях горно-лесистой местности.
Мотострелки также сдали нормативы по метанию гранат, преодолению полосы препятствий и совершению марш-броска с полной выкладкой.
В мероприятиях контрольной проверки, которые прошли на полигонах Калиновский, Гвардеец и Альпийский, было задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих и около 200 ед. вооружения и военной техники.
После завершения проверки военнослужащие приступят к подготовке военной техники к летнему периоду обучения.
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