Ещё
Более 1000 новобранцев отправлены в войска со сборных пунктов военных комиссариатов, расположенных на территории ЮВО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 1000 новобранцев отправлены в войска со сборных пунктов военных комиссариатов, расположенных на территории ЮВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время на территории округа приступили к работе более 380 призывных комиссий. Наибольшее количество комиссий создано в Ростовской области — более 60  Более 1000 новобранцев отправлены в войска со сборных пунктов военных комиссариатов, расположенных на территории Южного военного округа (ЮВО).
О результатах первых отправок воинских команд весеннего призыва сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.
Воинское обучение и воспитание новобранцев в ЮВО организовано в системе боевой подготовки и впервые осуществляется в три этапа.
На первом этапе в течение трех дней проводятся мероприятия приема молодого пополнения, в ходе которых новобранцы проходят медицинское обследование и психологическое тестирование, знакомятся с командованием, расположением воинской части, узнают свое место и задачи по штатной должности.
На втором этапе военнослужащие по призыву приступают к совершенствованию своей начальной военной подготовки — изучают требования общевоинских уставов и строевые приемы.
На завершающем этапе новобранцы проходят общевойсковую подготовку.
Предпочтение при призыве на военную службу в войска ЮВО военные комиссариаты отдают юношам, успевшим получить водительские удостоверения категории «С» и «Д».
Кроме того, все желающие новобранцы получат возможность пройти обучение по программам «военный водитель» и «механик водитель» непосредственно в воинских частях.
В настоящее время на территории ЮВО приступили к работе более 380 призывных комиссий. Наибольшее количество комиссий создано в Ростовской области — более 60, более 50 призывных комиссий приступят к работе в Дагестане, по 46 — в Волгоградской области и на Кубани.
ТК «Звезда»: последние новости
Цели уничтожены: комплексы «Фаворит» и «Панцирь» сдержали атаку «неприятеля» в Астраханской области На Камчатке атомный подводный крейсер ТОФ «Владимир Мономах» провёл учебную атаку корабельной поисково-ударной группы В Крыму началось учение с боевыми расчетами ракетного соединения Черноморского флота
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня23
«Газпром» готов «добить Украину»168
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ450
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии85
Совет Европы пригрозил наказать Россию299
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Кавказ
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение