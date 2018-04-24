Более 1000 новобранцев отправлены в войска со сборных пунктов военных комиссариатов, расположенных на территории ЮВО

В настоящее время на территории округа приступили к работе более 380 призывных комиссий. Наибольшее количество комиссий создано в Ростовской области — более 60 Более 1000 новобранцев отправлены в войска со сборных пунктов военных комиссариатов, расположенных на территории Южного военного округа (ЮВО).

О результатах первых отправок воинских команд весеннего призыва сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников

Воинское обучение и воспитание новобранцев в ЮВО организовано в системе боевой подготовки и впервые осуществляется в три этапа.

На первом этапе в течение трех дней проводятся мероприятия приема молодого пополнения, в ходе которых новобранцы проходят медицинское обследование и психологическое тестирование, знакомятся с командованием, расположением воинской части, узнают свое место и задачи по штатной должности.

На втором этапе военнослужащие по призыву приступают к совершенствованию своей начальной военной подготовки — изучают требования общевоинских уставов и строевые приемы.

На завершающем этапе новобранцы проходят общевойсковую подготовку.

Предпочтение при призыве на военную службу в войска ЮВО военные комиссариаты отдают юношам, успевшим получить водительские удостоверения категории «С» и «Д».

Кроме того, все желающие новобранцы получат возможность пройти обучение по программам «военный водитель» и «механик водитель» непосредственно в воинских частях.