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С начала года пунктом отбора граждан на военную службу по контракту в Краснодаре было направлено в войска ЮВО около 400…
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С начала года пунктом отбора граждан на военную службу по контракту в Краснодаре было направлено в войска ЮВО около 400… 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В целях повышения популярности военной службы по контракту сотрудники пункта проводят разъяснительную и агитационную работу с населением в 59 муниципальных районах Краснодарского края и Адыгеи.
С начала года пунктом отбора граждан на военную службу по контракту, расположенном в Краснодаре, было направлено в войска около 400 человек, что на 10% выше показателей за аналогичный период прошлого года.
В целях повышения популярности военной службы по контракту сотрудники пункта проводят разъяснительную и агитационную работу с населением в 59 муниципальных районах Краснодарского края и Адыгеи.
Для принятия объективных кадровых решений пункты отбора граждан на военную службу по контракту в ЮВО оснащены всеми необходимыми современными информационными технологиями.
Каждый кандидат, еще не выбравший для себя воинскую специальность, сможет при помощи специальных планшетных компьютеров пройти профориентирующие интерактивные тесты, а также изучить вакантные должности из единой информационной базы пункта отбора.
Всего за время работы пункта с 1 августа 2012 года в Краснодарском крае и Адыгее было отобрано более 12 тыс. кандидатов для прохождения службы в соединениях и воинских частях ЮВО.
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