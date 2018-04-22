С начала года пунктом отбора граждан на военную службу по контракту в Краснодаре было направлено в войска ЮВО около 400…

Адыгеи. В целях повышения популярности военной службы по контракту сотрудники пункта проводят разъяснительную и агитационную работу с населением в 59 муниципальных районах Краснодарского края

С начала года пунктом отбора граждан на военную службу по контракту, расположенном в Краснодаре , было направлено в войска около 400 человек, что на 10% выше показателей за аналогичный период прошлого года.

В целях повышения популярности военной службы по контракту сотрудники пункта проводят разъяснительную и агитационную работу с населением в 59 муниципальных районах Краснодарского края и Адыгеи.

Для принятия объективных кадровых решений пункты отбора граждан на военную службу по контракту в ЮВО оснащены всеми необходимыми современными информационными технологиями.

Каждый кандидат, еще не выбравший для себя воинскую специальность, сможет при помощи специальных планшетных компьютеров пройти профориентирующие интерактивные тесты, а также изучить вакантные должности из единой информационной базы пункта отбора.

Всего за время работы пункта с 1 августа 2012 года в Краснодарском крае и Адыгее было отобрано более 12 тыс. кандидатов для прохождения службы в соединениях и воинских частях ЮВО.