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Военные восстановили сообщение с отрезанными паводком сёлами в Саратовской области
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Военные восстановили сообщение с отрезанными паводком сёлами в Саратовской области 

RT на русском 21 минуту назад
Об этом информирует пресс-служба Центрального военного округа.
«Сводный отряд инженерной бригады Центрального военного округа из республики Башкортостан в кратчайшие сроки навёл паромную переправу на реке Камелик в Саратовской области и восстановил сообщение с селами Перелюбского района», — приводит сообщение Интерфакс.
Отмечается, что военнослужащие совершили 600-километровый марш к месту оборудования переправы на десяти единицах военной и специальной техники из состава понтонно-переправочного парка ПП-91.
Ранее в МЧС информировали, что в нескольких регионах России в результате паводка оказался подтопленным 91 населённый пункт.
RIA56 передавало, что в Оренбургской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка.
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