Военные инженеры из Башкирии навели паромную переправу на реке в Саратовской области

К месту оборудования переправы военнослужащие совершили 600 км марш на 10 единицах военной и специальной техники из состава понтонно-переправочного парка ПП-91.

Сводный отряд инженерной бригады Центрального военного округа из Республики Башкортостан навел паромную переправу на реке Камелик в Саратовской области и восстановил сообщение с селами Перелюбского района.

К месту оборудования переправы военнослужащие совершили 600 км марш на 10 единицах военной и специальной техники из состава понтонно-переправочного парка ПП-91. Первая партия автомобилей на пароме были перевезены через 3,5 часа после начала работы.

Решение о наведении временной паромной переправы рядом с затопленным железобетонным мостом было принято после соответствующего обращения губернатора Саратовской области Валерия Радаева в военное ведомство. В день прибытия подразделений к месту наведения паромной переправы вода в реке резко снизилась, поэтому было проведено тактико-специального учение для оттачивания навыков военнослужащих.