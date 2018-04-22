Под Ярославлем в ходе учения военные железнодорожники восстановили пятикилометровый участок полотна

Тактико-специальное учение прошло в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Военнослужащие отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа восстановили в Ярославской области участок железной дороги протяженностью 5 км, разрушенный в результате авиационного удара условного противника. Тактико-специальное учение прошло в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Поднятые по тревоге подразделения бригады совершили 60 км марш в назначенный район, где возобновили функционирование двухпутной электрифицированной железной дороги. Для этого военнослужащие выполнили свыше 50 тыс. кубометров земляных работ, осуществили укладку 1.5 км рельсошпальной решётки, а также возвели необходимую инфраструктуру. После завершения ремонтно-восстановительных работ по железнодорожному полотну прошел воинский эшелон с вооружением и техникой, подтвердивший надежность конструкции.

Кроме того, военные железнодорожники отработали вопросы противодиверсионной борьбы, противовоздушной обороны и выполнили комплекс нормативов радиационной, химической и биологической защиты. В занятии приняли участие более 600 военнослужащих, около 80 единиц военной и специальной техники.