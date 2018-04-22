Ещё
Под Ярославлем в ходе учения военные железнодорожники восстановили пятикилометровый участок полотна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Ярославлем в ходе учения военные железнодорожники восстановили пятикилометровый участок полотна 

ТК «Звезда» 17 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Тактико-специальное учение прошло в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
Военнослужащие отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа восстановили в Ярославской области участок железной дороги протяженностью 5 км, разрушенный в результате авиационного удара условного противника. Тактико-специальное учение прошло в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
Поднятые по тревоге подразделения бригады совершили 60 км марш в назначенный район, где возобновили функционирование двухпутной электрифицированной железной дороги. Для этого военнослужащие выполнили свыше 50 тыс. кубометров земляных работ, осуществили укладку 1.5 км рельсошпальной решётки, а также возвели необходимую инфраструктуру. После завершения ремонтно-восстановительных работ по железнодорожному полотну прошел воинский эшелон с вооружением и техникой, подтвердивший надежность конструкции.
Кроме того, военные железнодорожники отработали вопросы противодиверсионной борьбы, противовоздушной обороны и выполнили комплекс нормативов радиационной, химической и биологической защиты. В занятии приняли участие более 600 военнослужащих, около 80 единиц военной и специальной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
Экипажи сторожевых кораблей Черноморского флота «Пытливый» и «Сметливый» выполнили ряд боевых упражнений в море Верный «Калибр»: чем обернется сотрудничество оборонных производств и ведомств РФ и Индии В Уссурийске на параде Победы впервые пройдёт танк Т-34
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась помогать Всемирному банку161
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»360
«Нефтяной Чернобыль»39
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия61
Эстонец избил украинца из-за спора о России378
Видео
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:04
На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия
Политика
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
00:30
Немцы хотят вернуть Россию в G8
В мире Политика
Робот уничтожил боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение