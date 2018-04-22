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Михайловская академия готовится к проведению IV международной олимпиады по военной истории
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Михайловская академия готовится к проведению IV международной олимпиады по военной истории 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В олимпиаде примут участие 49 команд из военных и гражданских вузов из 27 городов России.
С 23 по 27 апреля 2018 года в Михайловской военной артиллерийской академии будет проведен всеармейский национальный этап IV Международной олимпиады курсантов военных образовательных организаций высшего образования по военной истории (Олимпиада).
В Олимпиаде примут участие 49 команд из военных и гражданских вузов, осуществляющих подготовку кадров в интересах безопасности государства, законности и правопорядка, а также Министерства обороны Российской Федерации. Приедут участники из 27 городов России. В широкомасштабном мероприятии примут участие курсанты и студенты 41 образовательной организации.
Председатель организационного комитета начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев сообщил, что Олимпиада посвящена 100-летию создания Красной армии и будет проходить в течение пяти дней. 24 апреля в Военно-историческом Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоится торжественная церемония, посвященная открытию Олимпиады. Участие команд гражданских вузов усиливает уровень конкурентной борьбы между образовательными организациями.
В ходе трех туров, военно-исторической баталии, конкурса капитанов интеллектуальная борьба в восьми номинациях выявит лучших знатоков военной истории в личном и командном первенстве. Участники Олимпиады будут соревноваться в знаниях: о военнослужащих, совершивших значимые подвиги в ходе войн и вооруженных конфликтов 1918-1991 гг. ; о вооружении, военной технике, средствах разведки, военной формы одежды советских Вооруженных Сил; о важнейших битвах, подвигах представителей народов государств СНГ на фронте и тылу; о выдающихся военных деятелях, полководцах, флотоводцах, внесших вклад в развитие Красной армии; о том, как в искусстве отображены подвиги воинов на полях сражений; о творческой деятельности военнослужащих.
Завершится Олимпиада 27 апреля в Доме офицеров Западного военного округа торжественной церемонией награждения победителей и призеров.
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