Учебный корабль «Перекоп» завершил программу неофициального визита в Республику Шри-Ланка

Экипаж покинул порт Коломбо и взял курс на Джакарту

УК «Перекоп», выполняющий задачи дальнего учебного океанского похода, завершил неофициальный визит в ланкийский порт Коломбо. За время стоянки экипаж пополнил запасы воды, топлива и продовольствия и совершил технический осмотр корабля. В настоящее время учебный корабль вышел в море для совершения перехода в порт Джакарта ( Республика Индонезия ).

В ходе пребывания корабля в иностранном порту УК «Перекоп» посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол России Шри-Ланке , состоялись протокольные визиты командования корабля к командующему Западным военно-морским районом ВМС Шри-Ланки, а также начальнику штаба обороны ВМС Шри-Ланки.

В ходе неофициального визита экипаж корабля посетил с пешими и автобусными экскурсиями достопримечательности и исторические места Коломбо, состоялись матчи по футболу между российскими и ланкийскими военными моряками.