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Учебный корабль «Перекоп» завершил программу неофициального визита в Республику Шри-Ланка
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Учебный корабль «Перекоп» завершил программу неофициального визита в Республику Шри-Ланка 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипаж покинул порт Коломбо и взял курс на Джакарту.
УК «Перекоп», выполняющий задачи дальнего учебного океанского похода, завершил неофициальный визит в ланкийский порт Коломбо. За время стоянки экипаж пополнил запасы воды, топлива и продовольствия и совершил технический осмотр корабля. В настоящее время учебный корабль вышел в море для совершения перехода в порт Джакарта (Республика Индонезия).
В ходе пребывания корабля в иностранном порту УК «Перекоп» посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Шри-Ланке, состоялись протокольные визиты командования корабля к командующему Западным военно-морским районом ВМС Шри-Ланки, а также начальнику штаба обороны ВМС Шри-Ланки.
В ходе неофициального визита экипаж корабля посетил с пешими и автобусными экскурсиями достопримечательности и исторические места Коломбо, состоялись матчи по футболу между российскими и ланкийскими военными моряками.
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