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Сообщение с отрезанными паводком селами восстановили под Саратовом
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Сообщение с отрезанными паводком селами восстановили под Саратовом 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Военнослужащие Центрального военного округа навели паромную переправу на реке Камелик в Саратовской области. Так они смогли возобновить транспортное сообщение с населенными пунктами, которые во время половодья оказались отрезаны от большой земли, сообщил «Интерфакс».
Уточняется, что в пострадавших районах работал сводный отряд инженерной бригады из Башкирии. С поставленной задачей специалисты справились в кратчайшие сроки.
К месту оборудования переправы военнослужащие совершили 600 км марш на 10 единицах военной и специальной техники из состава понтонно-переправочного парка ПП-91  — пресс-служба военного округа.
Первую партию автомобилей на пароме перевезли через 3,5 часа после начала работы.
Саратовский губернатор Валерий Радаев поблагодарил командующего войсками ЦВО генерал-лейтенанта Александра Лапина за помощь в борьбе с последствиями паводка.
От весенних паводков серьезно пострадали жители Алтайского края. Более 21 тысячи человек оказались отрезаны от внешнего мира.
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