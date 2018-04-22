Сообщение с отрезанными паводком селами восстановили под Саратовом

Военнослужащие Центрального военного округа навели паромную переправу на реке Камелик в Саратовской области . Так они смогли возобновить транспортное сообщение с населенными пунктами, которые во время половодья оказались отрезаны от большой земли, сообщил «Интерфакс»

Уточняется, что в пострадавших районах работал сводный отряд инженерной бригады из Башкирии . С поставленной задачей специалисты справились в кратчайшие сроки.

К месту оборудования переправы военнослужащие совершили 600 км марш на 10 единицах военной и специальной техники из состава понтонно-переправочного парка ПП-91 — пресс-служба военного округа.

Первую партию автомобилей на пароме перевезли через 3,5 часа после начала работы.