Под Саратовом военнослужащие помогают ликвидировать последствия паводка

Всего через три с половиной часа после начала спасательной операции уже через по реке пошел первый паром.

Саратовской области из-за паводка образовался остров, в результате чего отрезанными от цивилизации оказались сразу несколько населенных пунктов. На помощь местным жителям пришли военные Центрального военного округа.

Военнослужащие в максимально короткие сроки навели паромную переправу. Для этого они совершили шестисоткилометровый марш на десяти единицах техники.

Всего через три с половиной часа после начала спасательной операции уже через по реке пошел первый паром.