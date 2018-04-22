Под Саратовом военнослужащие помогают ликвидировать последствия паводка 

Всего через три с половиной часа после начала спасательной операции уже через по реке пошел первый паром.
В Саратовской области из-за паводка образовался остров, в результате чего отрезанными от цивилизации оказались сразу несколько населенных пунктов. На помощь местным жителям пришли военные Центрального военного округа.
Военнослужащие в максимально короткие сроки навели паромную переправу. Для этого они совершили шестисоткилометровый марш на десяти единицах техники.
Всего через три с половиной часа после начала спасательной операции уже через по реке пошел первый паром.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил благодарность инженерным войскам.