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Преодолеют канал, шлюзы и сотни километров: рассказываем, как военные корабли доберутся в Ростов
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Преодолеют канал, шлюзы и сотни километров: рассказываем, как военные корабли доберутся в Ростов 

161.ru 11 минут назад
Фото: 161.ru
Из Астрахани, где базируется Каспийская флотилия, в Ростов вот-вот отправится отряд военных кораблей для участия в параде. Рейдовый тральщик, противодиверсионный катер типа «Грачёнок», артиллерийский катер типа «Шмель» и рейдовый буксир преодолеют сотни километров, пройдут мимо Волгограда, Калача-на-Дону, Волгодонска и Семикаракорска, прежде чем доберутся до южной столицы.
— Отряд пройдёт по Волго-Донскому судоходному каналу и преодолеет на своем пути 13 шлюзов, которые обеспечивают переход через водные бассейны с различными уровнями воды, — рассказали в пресс-службе ЮФО. — Несмотря на то, что Каспийское море — это замкнутый водоем, корабельный состав Каспийской флотилии может беспрепятственно выйти из него через Волго-Донской канал, ведущий в Азовское море.
Парад кораблей в честь столетия Южного военного округа пройдет возле ростовской набережной 5 мая. Начало в 13:00. В этот же день в небо над набережной поднимется военная авиация.
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