Преодолеют канал, шлюзы и сотни километров: рассказываем, как военные корабли доберутся в Ростов

Калача-на-Дону, Волгодонска и Из Астрахани , где базируется Каспийская флотилия, в Ростов вот-вот отправится отряд военных кораблей для участия в параде. Рейдовый тральщик, противодиверсионный катер типа «Грачёнок», артиллерийский катер типа «Шмель» и рейдовый буксир преодолеют сотни километров, пройдут мимо Волгограда Семикаракорска , прежде чем доберутся до южной столицы.

— Отряд пройдёт по Волго-Донскому судоходному каналу и преодолеет на своем пути 13 шлюзов, которые обеспечивают переход через водные бассейны с различными уровнями воды, — рассказали в пресс-службе ЮФО. — Несмотря на то, что Каспийское море — это замкнутый водоем, корабельный состав Каспийской флотилии может беспрепятственно выйти из него через Волго-Донской канал, ведущий в Азовское море.

Парад кораблей в честь столетия Южного военного округа пройдет возле ростовской набережной 5 мая. Начало в 13:00. В этот же день в небо над набережной поднимется военная авиация.