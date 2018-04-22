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Надо строить. Ледоколы класса «Лидер» обеспечат навигацию по Северному морскому пути
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Надо строить. Ледоколы класса «Лидер» обеспечат навигацию по Северному морскому пути 

ИА Север-Пресс 53 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Решение о начале строительства первого атомного ледокола «Лидер» примут в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
«Мы перешли к воссозданию нашего ледокольного флота, и уже теперь замахнулись на создание ледоколов класса «Лидер». Решение по ним вынашивается и скоро будет принято», — сказал он на коллегии Минпромторга.
Новые атомоходы проекта 10510 «Лидер» задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт. Проектант атомного ледокола проекта 10510 — ЦКБ «Айсберг» в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что до конца этого года должен быть готов технический проект такого ледокола.
Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов, — сообщает РИА «Новости».
Ранее говорили о том, что для освоения Арктики потребуется три таких ледокола. Сейчас обсуждают сроки и место строительства первого атомного ледокола-лидера.
В декабре министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг РФ поддерживает идею серийного строительства атомных ледоколов «Лидер». Он тогда отметил, что совместно с Росатомом идет поиск внебюджетных источников для строительства серии, поскольку один ледокол не имеет смысла строить. Глава Минпромторга не исключил возможности привлечения к финансированию серийного строительства ледоколов «Лидер» банков и других внебюджетных источников.
ИА Север-Пресс: последние новости
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